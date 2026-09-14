Fransa'da Gana'dan gelen konteynerde yaklaşık 3,9 ton kokain ele geçirildi

Fransa'nın kuzeyindeki Dunkirk Limanı'nda, Gana'dan gelen bir konteynerde yaklaşık 3,9 ton kokain ele geçirildiği bildirildi.

Fransa Organize Suçlar Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, 14 Eylül'de kokainin plastik atık taşıyan bir konteynerin içine gizlendiği, sevkiyatın bir bölümünün Belçika'nın Anvers kentine gönderilmesinin planlandığı belirtildi.

Fransız adli polisinin, operasyon öncesinde sevkiyatın arkasında olduğu öne sürülen suç ağına yönelik çalışma yürüttüğü aktarılan açıklamada, yaklaşık 3,9 ton kokain ele geçirildiği kaydedildi.

Gana'da 3 kişi gözaltına alındı

Gana Narkotik Kontrol Komisyonu (NACOC), uyuşturucu sevkiyatının ardından 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, zanlıların, Hollanda'da aranan ve "Bolle Jos" lakabıyla bilinen Jos Leijdekkers'ın Gana'daki faaliyetlerini kolaylaştırmakla suçlandığı belirtildi.

Kaynak: AA