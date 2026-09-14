Haberler

Fransa'da Gana'dan gelen konteynerde yaklaşık 3,9 ton kokain ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın kuzeyindeki Dunkirk Limanı'nda, Gana'dan gelen bir konteynerde yaklaşık 3,9 ton kokain ele geçirildiği bildirildi.

Fransa'nın kuzeyindeki Dunkirk Limanı'nda, Gana'dan gelen bir konteynerde yaklaşık 3,9 ton kokain ele geçirildiği bildirildi.

Fransa Organize Suçlar Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, 14 Eylül'de kokainin plastik atık taşıyan bir konteynerin içine gizlendiği, sevkiyatın bir bölümünün Belçika'nın Anvers kentine gönderilmesinin planlandığı belirtildi.

Fransız adli polisinin, operasyon öncesinde sevkiyatın arkasında olduğu öne sürülen suç ağına yönelik çalışma yürüttüğü aktarılan açıklamada, yaklaşık 3,9 ton kokain ele geçirildiği kaydedildi.

Gana'da 3 kişi gözaltına alındı

Gana Narkotik Kontrol Komisyonu (NACOC), uyuşturucu sevkiyatının ardından 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, zanlıların, Hollanda'da aranan ve "Bolle Jos" lakabıyla bilinen Jos Leijdekkers'ın Gana'daki faaliyetlerini kolaylaştırmakla suçlandığı belirtildi.

Kaynak: AA
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor

Tarihi kırılma! 3 ülke Birleşik Krallık'tan ayrılmak için imzayı attı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırsalda tek başına yürüyordu! Bir anda karşısına çıkınca tetiğe bastı

Kırsalda tek başına yürüyordu! Bir anda karşısına çıkınca tetiğe bastı
Sosyal medyadan silah ve mühimmat paylaşımı yapınca gözaltına alındı

Sosyal medyada silah ve mühimmat paylaştı! Polis adresine baskın yaptı
Devlet hastanesine operasyon! Doktorlar dahil 15 gözaltı

Devlet hastanesine operasyon! Doktorlar gözaltında, suçlama vahim
'Vanlı Kara Haydar'ın yeni görüntüleri olay! Önündeki servete bakın

"Vanlı Kara Haydar"a bak sen! Yeni görüntüler ağızları açık bıraktı
Altın için tehlike çanları çalıyor

Altın için tehlike çanları çalıyor
AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş

AK Parti'nin kalesinde Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
'Satıldı' itirafı sonrası Büşra bebek dosyasında baş döndüren gelişmeler

"Satıldı" itirafı sonrası Büşra bebekle ilgili baş döndüren gelişmeler