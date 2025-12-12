Yıllardır ekranda olan ve her sezon büyük ilgi gören yapım, bu hafta da heyecan dolu sahneleriyle izleyicisini bekliyor. Alışılmış günü ve saatinde ekranlara gelecek olan Arka Sokaklar, bu akşam da sevenlerini televizyon karşısına toplamaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 731. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN HİKAYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görev yapan özel bir polis ekibinin hem suçla mücadele süreçlerini hem de kişisel hayatlarında yaşadıkları zorlukları konu edinen uzun soluklu bir polisiye yapımdır.

• Ekip, tehlikeli suçlularla uğraşırken kendi özel hayatlarındaki sorunlarla da baş etmeye çalışır.

• Her bölümde cinayet, kaçakçılık, gasp, uyuşturucu ve organize suçlara dair dosyalar ekrana taşınır.

• Aksiyon sahneleri, operasyonlar ve kovalamacalar dizinin temposunu yükseltir.

• Dramatik olayların yanında yer yer mizahi sahnelerle denge kurulur.

• Rıza Baba (Rıza Soylu) önderliğindeki ekip, adalet, dayanışma ve sadakat duygularıyla hareket eder.

• Karakterlerin aşkları, trajedileri ve içsel çatışmaları dizinin duygusal yönünü ön plana çıkarır.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Tunç hastaneden çıkıp eve yerleşmiştir ve olanlardan ötürü Mesut'u suçlamaktadır. Tüm sorunların üst üste birikmesi, Selin'le Mesut'un arasında sert rüzgarlar esmesine neden olacaktır.Adem ve Cevher'in piyasaya sürdüğü kırmızı haplar şehri zehirlemeye devam etmektedir. Mağdurlardan biri de evladıyla sınanan emekli polis Numan'dır.Mit bilgi almak için Ali'nin ifadesine başvurur. Diğer yandan Cevher, Zilha'nın yaşadığını öğrenip onun peşine düşer.

CEVHER ÖFKESİ EKİBİ SARSAR

Cevher'in kaçmasına engel olamayan ekip, Mesut'un büyük öfkesinin hedefi hâline gelir. Bu ekibin bir parçası olan Selin de Mesut'un sert tepkilerinden payını alır. Yaşananlar, ekip içindeki dengeleri ciddi şekilde sarsar.

TUNÇ KARAKOLDA, HÜSNÜ'NÜN SORGU SUALLERİ ALTINDA

Geçmişte yaptıklarının bedeliyle yüzleşen Tunç, karakolda Hüsnü'nün karşısına çıkar. Hüsnü'nün soruları Tunç'u köşeye sıkıştırırken, hesaplaşma giderek daha gergin bir hâl alır.

ALİ VE PINAR'DAN YILLAR SONRA GELEN KAVUŞMA

Uzun yılların biriktirdiği özlem, Ali ve Pınar'ın kavuşmasıyla sona erer. Dağ gibi büyüyen hasret, tek bir sarılmayla erir gider. İkili, beklemeyi daha fazla uzatmadan duygularına teslim olur.

GEÇTİĞİMİZ BÖLÜMDE ÖNE ÇIKANLAR

Cevher suça itilen çocuklardan kurduğu yeni karargâhında daha da güçlüdür. Ekibimiz ise şehri ateşe vermeye niyetli olan Cevher'in peşindedir. Ali'ye verilen ilaçlar onun akıl sağlığını bozmaktadır. Ama doktoruna güvenmektedir.

Sude Narkotik biriminde muhbir olarak göreve başlar. Amaçları gençleri zehirleyen çeteyi çökertmektir. Ayşecan'a bulunan yeni bakıcı işe başlar. Leyla adındaki bakıcı Ayşecanla çok iyi anlaşır. Ali mahkemeye çıkartılır. Doktoru Yeliz'in ses kaydı sayesinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalır.

731. BÖLÜM İZLEME ALTERNATİFLERİ

Dizinin yeni bölümleri, yayınlandığı kanal üzerinden ve dijital mecralarda tek parça halinde takip edilebilmektedir.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra