Arif Kocabıyık kimdir, Arif Kocabıyık hangi partili?

Arif Kocabıyık’ın siyasi parti tercihi ise 2026 yılında değişti. Daha önce İYİ Parti’den milletvekili adayı olan Kocabıyık, Nisan 2026’da CHP’ye katıldı ve rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. Ancak CHP, Kocabıyık’ın üyelik işlemlerini sosyal medya paylaşımları ve geçmişteki tutumları nedeniyle kısa süre sonra durdurdu.

ARİF KOCABIYIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? ARİF KOCABIYIK HANGİ PARTİLİ?

İlave TV ile yaptığı sokak röportajlarıyla geniş bir kitle tarafından tanınan Arif Kocabıyık, gündeme ilişkin gelişmelerin ardından yeniden merak edilen isimler arasında yer aldı. 1983 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde dünyaya gelen Kocabıyık, medya sektörüne geçmeden önce düğün fotoğrafçılığı ve güvenlik görevliliği yaptı. 2018 yılında kurduğu İlave TV YouTube kanalıyla özellikle siyasi gündeme ilişkin sokak röportajları gerçekleştiren Kocabıyık, zaman içerisinde sosyal medyanın tanınan isimlerinden biri haline geldi.

Arif Kocabıyık'ın siyasi kariyeri de kamuoyunun dikkatini çeken başlıklar arasında bulunuyor. Kocabıyık, 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den Antalya milletvekili aday adayı oldu ve daha sonra partinin Antalya listesinden 12. sırada milletvekili adayı gösterildi ancak seçilemedi. Nisan 2026'da ise CHP'ye katılan Kocabıyık'ın rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. Ancak CHP tarafından daha sonra üyelik işlemlerinin durdurulduğu ve kayıt sürecinin iptal edildiği açıklandı.

ARİF KOCABIYIK KİMDİR?

Arif Kocabıyık, 1983 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğdu. Meslek lisesinden mezun olan Kocabıyık, çalışma hayatında bir dönem düğün fotoğrafçılığı yaptı. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştı. Medya alanındaki ilk girişimlerinden biri ise “Divan” isimli yerel gazete oldu.

Kocabıyık'ın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan çalışma ise İlave TV oldu. 2018 yılında kurulan YouTube kanalında Türkiye gündemi, seçimler, ekonomi ve toplumsal konularla ilgili sokak röportajları yayınlanmaya başladı. Kocabıyık, kendine özgü röportaj tarzıyla kısa sürede sosyal medyada tanınan isimlerden biri haline geldi.

İLAVE TV NEDİR?

Arif Kocabıyık'ın kurucuları arasında yer aldığı İlave TV, ağırlıklı olarak sokak röportajları ve gündem içerikleriyle bilinen bir YouTube kanalıdır. Kanalın yayın hayatına başlamasının ardından özellikle seçim dönemlerinde vatandaşların siyasi ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşlerini aktaran röportajlar geniş ilgi gördü.

Kocabıyık, yayıncılık deneyimlerini ve yaşadığı süreçleri “Cesaret Bulaşıcıdır” adlı kitabında da kaleme aldı.

ARİF KOCABIYIK HANGİ PARTİLİ?

Arif Kocabıyık, 2023 yılında İYİ Parti'den Antalya milletvekili aday adayı oldu. 9 Nisan 2023'te açıklanan aday listesinde Antalya'dan 12. sırada yer alan Kocabıyık, seçimi kazanarak milletvekili olamadı.

Kocabıyık, Nisan 2026'da ise siyasi tercihini değiştirerek CHP'ye katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocabıyık'a parti rozetini taktı ve Kocabıyık CHP çatısı altında siyaset yapacağını açıkladı.

Ancak bu üyelik uzun sürmedi. CHP, Kocabıyık'ın geçmişteki sosyal medya paylaşımları nedeniyle üyelik işlemlerinin durdurulduğunu ve resmi kayıt sürecinin iptal edildiğini açıkladı. Bu nedenle Kocabıyık'ın CHP üyeliği sonlandırılmış durumda.

ARİF KOCABIYIK NERELİ?

Arif Kocabıyık, Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğdu. 1983 doğumlu olan Kocabıyık, özellikle İlave TV üzerinden yaptığı sokak röportajlarıyla tanınıyor.

ARİF KOCABIYIK'IN SİYASİ GEÇMİŞİ

Kocabıyık'ın siyasi geçmişinde en dikkat çeken gelişme 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den Antalya milletvekili adayı olması oldu. 2026 yılında CHP'ye katılan Kocabıyık'ın parti rozeti Özgür Özel tarafından takıldı. Ancak CHP'nin üyelik işlemlerini durdurmasının ardından Kocabıyık'ın aktif CHP üyeliği bulunmuyor.

Bu nedenle “Arif Kocabıyık hangi partili?” sorusunun güncel yanıtı, daha önce İYİ Parti'den aday olduğu, 2026'da CHP'ye katıldığı ancak CHP üyeliğinin daha sonra iptal edildiği şeklinde özetlenebilir.