Haberler

Giresun’da gastroenterit salgını şüphesi 700’den fazla kişi hastaneye başvurdu

Giresun’da gastroenterit salgını şüphesi 700’den fazla kişi hastaneye başvurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Görele ilçesinde son 3 günde gastroenterit (mide zarı iltihaplanması) şüphesiyle 700'den fazla kişi hastaneye başvurdu. Hastaların çoğu taburcu edilirken, 3 kişi tedavi altına alındı. Yapılan ilk incelemelerde ortak bir kaynak bulunamazken, su numuneleri alındı ve Sağlık Bakanlığı ekiplerinin ilçeye geleceği açıklandı.

  • Giresun'un Görele ilçesinde son 3 günde gastroenterit şüphesiyle 700'den fazla kişi hastanelere başvurdu.
  • Hastaların çoğu taburcu edildi; 2'si çocuk, 1'i yetişkin olmak üzere 3 kişi hastaneye yatırıldı.
  • Vakalar arasında ortak maruziyet veya kümelenme tespit edilmedi; su numuneleri alındı ve Sağlık Bakanlığı ekipleri ilçeye gelecek.

Giresun'un Görele ilçesinde gastroenterit salgını şüphesiyle son 3 günde 700'den fazla kişinin hastanelere başvurduğu öğrenildi. Hastaların büyük bölümünün taburcu edildiği, 3 kişinin ise tedavi altına alındığı bildirildi.

İSHAL VE KUSMA ŞİKAYETLERİ ARTTI

İlçede son günlerde ishal, bulantı ve kusma, karın ağrısı ve krampları, ateş, halsizlik ve iştahsızlık gibi şikayetlerle hastanelere başvuranların sayısında artış yaşanması üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. Gastroenterit şüphesiyle vakaların kaynağının belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

700'DEN FAZLA KİŞİ HASTANEYE GİTTİ

Edinilen bilgilere göre, son üç günde 700'den fazla kişi çeşitli şikayetlerle hastanelerin acil servislerine başvurdu. Hastaların çoğunun ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi. 2'si çocuk, 1'i yetişkin olmak üzere toplam 3 hastanın ise tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığı, diğer hastaların takip ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

SU NUMUNELERİ ALINDI

Sağlık ekiplerince yapılan ilk değerlendirmelerde vakalar arasında ortak bir maruziyet ya da kümelenme tespit edilmediği bildirildi. İlçenin şehir şebeke suyunda yapılan günlük kontrollerde bakiye klor değerinin yeterli seviyede, yaklaşık 0,5 ppm olduğu belirtildi.

Vaka yoğunluğunun görüldüğü izlem noktalarından su numuneleri alınarak inceleme başlatılırken, sürecin yakından takip edildiği ve rutin sürveyans verilerinin izlenmeye devam edildiği kaydedildi.

Öte yandan, vakaların nedeninin ve muhtemel kaynağının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü, konuya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Sağlık Bakanlığı ekiplerinin de ilçeye geleceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan İran'a saldırı açıklaması! Brent petrol anında yükselişe geçti

Trump'tan piyasaları alt üst eden İran açıklaması
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı

Yurt dışına kaçacaktı! Tırın altında böyle yakalandı
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu! O artık gerçekten kahraman

O artık gerçek bir kahraman: Gemi faciasında ailesi için canını verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Tekke'den istifa açıklaması

Fatih Tekke'den istifa açıklaması
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi tribünler tek ses oldu

Amedspor-Trabzonspor maçında tribünler tek ses oldu
4 maçta 0 çeken takımın taraftarından yönetime istifa çağrısı

4 maçta 0 çeken efsane takımın taraftarından yönetime istifa çağrısı
Yer: Gaziantep! Yan odadan gelen sesleri kayda alıp paylaştı

Yan odadan gelen cinsel ilişki seslerini kayda alıp paylaştı
İsrailli Bakan Ben-Gvir'den insanlık dışı kampanya: Yapay zekayla Filistinlileri toplama kampına koydu

Bunu düşünen insan olamaz! İsrailli bakandan skandal seçim kampanyası
Aziz Yıldırım'dan talimat! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı
Yusuf Akçiçek yeniden Galatasaraylı oluyor

Artık o da Galatasaraylı!