Apple, yıllardır geliştirdiği dijital asistanı Siri için köklü bir dönüşüme giderek yapay zeka odaklı yeni nesil bir deneyim duyurdu. Apple tarafından WWDC 2025 kapsamında tanıtılan bu güncelleme, yalnızca bir yazılım yenilemesi değil; kullanıcı etkileşimini tamamen değiştirmeyi hedefleyen kapsamlı bir yapay zeka ekosistemi olarak öne çıkıyor. Peki, Apple Siri AI özellikleri neler? Apple Siri AI hangi ülkelerde, hangi modellerde kullanılabilir? Detaylar haberimizde.

APPLE SIRI AI ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeni nesil Siri, klasik sesli komut sisteminin ötesine geçerek tam anlamıyla bağlam anlayan bir yapay zeka asistanına dönüşüyor. Apple’ın WWDC sunumunda vurguladığı üzere sistem, sadece komutları yerine getirmekle kalmıyor; kullanıcı davranışlarını, geçmiş etkileşimleri ve ekrandaki içerikleri analiz ederek daha isabetli yanıtlar üretiyor.

Doğal ve Sohbet Odaklı Yapay Zeka Deneyimi

Yeni Siri AI, kullanıcıyla karşılıklı konuşma kurabilen gelişmiş bir dil modeli altyapısına sahip. Bu sayede kullanıcılar artık kısa komutlar yerine doğal cümlelerle iletişim kurabiliyor. Sistem, bağlamı hatırlayarak konuşmayı sürdürebiliyor ve önceki sorulara referans verebiliyor.

Ekran İçeriğini Anlama ve Görsel Zeka

Yeni sistemin en dikkat çeken özelliklerinden biri ekran farkındalığı. Siri, iPhone ve iPad ekranındaki içerikleri analiz ederek kullanıcıya o an açık olan uygulamaya göre öneriler sunabiliyor. Örneğin bir mesaj, e-posta veya fotoğraf üzerinde doğrudan işlem yapılabiliyor.

Apple Uygulamalarıyla Derin Entegrasyon

Apple ekosistemindeki tüm uygulamalar Siri AI ile yeniden tasarlanmış bir uyum içinde çalışıyor. Mesajlar, Takvim, Notlar, Fotoğraflar ve Safari gibi uygulamalar arasında kesintisiz geçiş yapılabiliyor. Kullanıcılar tek bir komutla birden fazla uygulamada işlem gerçekleştirebiliyor.

Kişisel Bağlam ve Geçmiş Etkileşim Hafızası

Yeni Siri, kullanıcının geçmiş etkileşimlerinden öğrenerek daha kişiselleştirilmiş cevaplar sunuyor. Örneğin daha önce konuşulan bir konuya geri dönülebiliyor ve sistem bu bilgiyi hatırlayarak önerilerde bulunabiliyor.

Gelişmiş Güvenlik ve Ebeveyn Kontrolleri

Apple, yeni Siri AI ile birlikte güvenlik tarafında da önemli değişiklikler yaptı. “Sor” adlı yeni ebeveyn kontrol sistemi genişletilerek çocukların kimlerle iletişim kurabileceği daha sıkı şekilde yönetilebilecek. Bilinmeyen kişilerle iletişim kurulmadan önce ebeveyn onayı gerekecek.

Ayrıca sistem tarafından şüpheli içerik olarak algılanan görseller otomatik olarak filtrelenerek çocukların cihazlarında gösterilmeyecek.

OpenAI ve Anthropic Benzeri Deneyim

Apple’ın yeni Siri AI yaklaşımı, sektördeki OpenAI ve Anthropic tarafından geliştirilen asistanlara benzer şekilde bağımsız bir uygulama deneyimi sunmayı da hedefliyor. Bu durum, Siri’nin yalnızca sistem içi bir araç olmaktan çıkıp daha geniş bir yapay zeka platformuna dönüşeceğini gösteriyor.

Gizlilik Odaklı Yapay Zeka Mimaris

Apple, her zaman olduğu gibi yeni Siri AI sisteminde de gizliliği merkezde konumlandırıyor. Kullanıcı verilerinin işlenmesinde cihaz içi analiz ön plana çıkarken, kişisel bilgilerin korunması temel prensip olarak sunuluyor.

APPLE SIRI AI HANGİ MODELLERDE KULLANILABİLİR?

Yeni Siri güncellemesi kademeli olarak dağıtılacak ve tüm cihazlara aynı anda gelmeyecek. Apple, performans ve donanım gereksinimleri nedeniyle bazı modelleri destek kapsamı dışında bırakabilir.

iPhone ve iPad Cihazlarında Siri AI Desteği

Apple’ın açıklamalarına göre Siri AI’ın ilk beta sürümü yıl sonuna doğru yalnızca desteklenen ve dili İngilizce olarak ayarlanmış cihazlarda kullanılabilecek. Ancak Avrupa Birliği bölgesinde iPhone ve iPad kullanıcıları bazı gelişmiş özelliklere erişemeyecek.

AB ülkelerinde kısıtlanacak özellikler arasında:

Geçmiş diyalog görüntüleme sistemi

Genişletilmiş görsel zeka özellikleri

Yazım araçları entegrasyonu

Kamera içi Siri modu

yer alıyor.

Mac, Apple Watch ve Vision Pro Desteği

Mobil cihazlarda bazı kısıtlamalar uygulanırken, Apple ekosisteminin diğer cihazlarında durum farklı. Apple, macOS 27, watchOS 27 ve visionOS 27 ile birlikte Mac, Apple Watch ve Apple Vision Pro cihazlarında yeni Siri AI deneyiminin aktif olacağını açıkladı.

Bu durum özellikle masaüstü kullanıcıları için daha kapsamlı bir yapay zeka deneyimi anlamına geliyor.

Apple Intelligence ile Entegre Çalışma

Yeni Siri AI, Apple’ın mevcut yapay zeka altyapısı olan Apple Intelligence ile birlikte çalışıyor. Bu sistem halihazırda yazma araçları, görsel düzenleme ve üretkenlik çözümleri sunuyor. Siri’nin yeni versiyonu ise bu altyapıyı daha ileri taşıyarak çok daha akıllı bir asistan deneyimi sağlıyor.

Donanım Gereksinimleri ve Performans Odaklı Kısıtlamalar

Apple, yeni Siri AI’ın yüksek işlem gücü gerektiren özellikleri nedeniyle eski cihazların tamamını desteklemeyebileceğini belirtiyor. Özellikle ekran analizi, gerçek zamanlı bağlam işleme ve görsel zekâ gibi özellikler yeni nesil işlemcilerle uyumlu şekilde çalışacak şekilde tasarlandı.

WWDC 2025’TE SİRİ YAPAY ZEKA DÖNEMİ BAŞLADI

WWDC sahnesinde tanıtılan yeni Siri AI, Apple’ın yapay zeka stratejisinde kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Sunumda Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, yapay zekanın yalnızca teknoloji üretmek için değil, kullanıcıya gerçekten fayda sağlamak için geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Apple CEO’su Tim Cook’un görev geçiş süreci ve şirketin yeni dönem stratejileri de bu etkinlikte gündeme gelen önemli başlıklardan biri oldu.

Apple, rakip teknoloji şirketlerinin yapay zeka alanında hızlı ilerlemesi nedeniyle eleştiriliyordu. Bu nedenle Siri AI güncellemesi, şirketin rekabet gücünü yeniden artırma hamlesi olarak değerlendiriliyor.

AVRUPA BİRLİĞİ KISITLAMALARI VE DÜZENLEYİCİ SÜREÇLER

Apple’ın yeni Siri AI sistemi, Avrupa Birliği düzenlemeleri nedeniyle tüm ülkelerde aynı şekilde kullanılamayacak. Şirket, AB düzenleyicilerinin bazı güvenlik ve entegrasyon gereksinimlerini kabul etmemesi nedeniyle belirli özellikleri bölgeye sunamayacağını açıkladı.

Kısıtlamaların geçerli olduğu 27 ülke arasında Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda gibi büyük pazarlar da yer alıyor.

Bu durum özellikle iOS ve iPadOS geliştiricilerini de etkiliyor çünkü Siri AI entegrasyon testleri bölgesel olarak sınırlandırılıyor.