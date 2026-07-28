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Adana'da köprüde dans ederek araç kullanan sürücüye 103 bin lira ceza

Adana'da köprüde dans ederek araç kullanan sürücüye 103 bin lira ceza
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Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareket halindeki otomobilin camına çıkıp dans eden 19 yaşındaki Recai Selim Ş., görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis tarafından yakalandı. Sürücüye, saygısız ve tehlikeli araç kullanma başta olmak üzere çeşitli maddelerden toplam 103 bin 965 lira ceza kesilirken, ehliyetine el konuldu ve araç trafikten menedildi.

ADANA'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, otomobili dans ederek kullanan ve gözaltına alınan sürücü Recai Selim Ş.'ye (19), çeşitli suçlardan 103 bin 965 lira ceza kesilip, ehliyetine el konuldu.

Olay, Yüreğir ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. 33 LD 970 plakalı otomobilin sürücüsü Recai Selim Ş., Seyhan Nehri üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlerken, aracın camından dışarı çıktı. Araç hareket halindeyken dışarı sarkan Recai Selim Ş. ile yanındaki arkadaşı dans ederek yollarına devam etti. O anlar, diğer arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sanal medyada paylaşıldı.

Paylaşımı ihbar kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kimliğini tespit ettiği Recai Selim Ş.'yi yakaladı. Ekipler sürücüye 'Saygısızca araç kullanma', 'Tehlikeli araç kullanma', 'Cam filmi bulundurmak', 'Emniyet kemeri takmamak' ve 'Araçta mevzuata aykırı yazı bulundurma' maddelerinden 103 bin 965 lira ceza kesti. Ayrıca Recai Selim Ş.'nin psikolojik durumunun araç kullanmaya elverişli olmadığı değerlendirilip ehliyetine el konuldu, otomobili ise trafikten menedildi. Gözaltına alınan Recai Selim Ş., adli işlemleri için Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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