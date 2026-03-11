Türkiye'de son haftalarda sürücülerin en çok merak ettiği konuların başında APP plaka denetimleri ve cezalar geliyor. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında gündeme gelen yüksek tutarlı idari para cezaları, özellikle araç sahipleri arasında ciddi bir endişeye yol açmıştı. Ancak İçişleri Bakanlığı'ndan gelen yeni açıklamalarla birlikte uygulamada önemli değişiklikler yapıldı. Peki, APP plaka cezası kalktı mı? APP plaka cezaları iptal mi edildi? Onaylı ve mühürlü APP plakalara ceza uygulanmayacak mı? Detaylar haberimizde.

APP PLAKA NEDİR?

APP plaka, araçlarda kullanılan standart plakalardan farklı yazı karakterine ve tasarıma sahip olan plaka türünü ifade eder. Genellikle daha kalın yazı karakterleri ve farklı fontlarla hazırlanan bu plakalar, bazı sürücüler tarafından estetik amaçlı tercih ediliyor.

Ancak güvenlik açısından plaka standartlarının korunması büyük önem taşıyor. Trafik kameralarının plakaları doğru şekilde okuyabilmesi, suçla mücadele, kaçakçılık ve güvenlik soruşturmaları gibi konularda plakanın standart ölçülerde olması gerekiyor.

Bu nedenle Karayolları Trafik Kanunu'nun 23. maddesinde yer alan düzenleme kapsamında "yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka kullanılması" cezai yaptırıma tabi tutuluyor. Son düzenlemelerle birlikte bu cezanın miktarı artırılmış ve denetimler sıkılaştırılmıştı.

APP PLAKA CEZASI KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre APP plaka cezaları tamamen kaldırılmış değil; ancak uygulamada geçici bir değişikliğe gidildi.

Ülke genelinde plaka değişim işlemleri sırasında yoğunluk ve uzun kuyrukların oluşması üzerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla yeni bir karar alındı. Buna göre denetimler geçici süreyle rehberlik ve bilgilendirme çalışması şeklinde yürütülecek.

Bu kapsamda 1 Nisan 2026 tarihine kadar APP plaka kullanımına yönelik denetimlerde idari para cezası uygulanmayacak. Denetim ekipleri bu süreçte sürücülere sadece bilgilendirme yapacak.

Dolayısıyla bu tarihe kadar APP plaka kullanan sürücüler için ceza uygulanması söz konusu olmayacak.

APP PLAKA CEZALARI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren APP plaka denetimleri kapsamında kesilen idari para cezaları iptal edildi.

Alınan karar doğrultusunda bu tarihten sonra düzenlenen cezalar geri çekilecek ve sürücülerden tahsil edilmeyecek. Bu adımın atılmasının temel nedeni, plaka değişimi sırasında yaşanan yoğunluk ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması olarak gösterildi.

Ayrıca Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılan ve mühürlenen plakalar için de önemli bir açıklama yapıldı.

Yetkililer, TŞOF onaylı ve mühürlü olarak sürücülere verilen plakaların standartlara tam olarak uymasa bile cezai işlem konusu yapılmayacağını belirtti.

Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor:

Yetkili kuruluş tarafından verilen plaka üzerinde sonradan herhangi bir değişiklik yapılması durumunda cezai işlem uygulanacak.

APP PLAKA CEZASI NE KADAR?

APP plaka konusunda uygulanacak cezalar kullanılan plakanın durumuna göre değişiyor.

Yeni düzenlemeye göre:

Yetkili kuruluş tarafından basılan ve mühürlenen plakalar için ceza uygulanmayacak.

Ancak sürücü plakayı aldıktan sonra üzerinde değişiklik yaparsa 4 bin TL idari para cezası kesilecek.

TŞOF dışında yetkisiz yerlerde basılan sahte veya gayriresmi plakaların araçlarda kullanılması halinde ise 140 bin TL idari para cezası uygulanmaya devam edecek.

Bu yüksek cezanın uygulanmasının temel nedeni ise güvenlik. Yetkililer, sahte plaka kullanımının suç örgütleri tarafından sıklıkla tercih edildiğini ve bu nedenle ağır yaptırımların caydırıcı bir rol oynadığını belirtiyor.