Antalya'da deprem mi oldu? Akdeniz'de nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

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Afad verilerine göre deprem, Antalya'da değil, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana geldi. Denizin 6,95 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölgede pazartesi günü yaşanan depremin ardından gelen yeni bir deprem oldu. İşte Akdeniz'deki depreme ilişkin bilinenler.

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Hayır, depremin merkez üssü Antalya değil. AFAD'ın açıkladığı verilere göre deprem, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana geldi. Antalya'da merkez üssü bulunan bir deprem kaydedilmedi.

AKDENİZ'DE NEREDE DEPREM OLDU?

Deprem, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana geldi. Depremin merkez üssü denizde yer aldı.

DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

AFAD'ın açıkladığı verilere göre Datça açıklarındaki deprem 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.

DEPREMİN DERİNLİĞİ KAÇ KİLOMETRE?

Deprem, denizin 6,95 kilometre derinliğinde meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre altında gerçekleşen deprem, sığ odaklı depremler arasında yer alıyor.

DEPREMDE HASAR VAR MI?

Datça açıklarında meydana gelen depremin ardından can kaybı ya da hasar olduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı. Yetkililerden konuya ilişkin olumsuz bir açıklama yapılmadı.

MUĞLA AÇIKLARINDA PAZARTESİ DE DEPREM OLMUŞTU

Akdeniz'de Muğla açıklarında pazartesi günü de bir deprem meydana gelmişti. Bölgede peş peşe yaşanan sarsıntılar, Akdeniz ve Ege kıyılarında yaşayan vatandaşların deprem konusundaki tedirginliğini artırdı. Uzmanlar, Muğla açıklarının aktif fay hatlarının bulunduğu bir bölge olduğunu ve burada zaman zaman orta büyüklükte depremlerin yaşanabildiğini belirtiyor.

ANTALYA'DA SON DEPREMLER NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Antalya ve Türkiye genelinde meydana gelen son depremler, AFAD'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün resmi internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor. Bu kaynaklarda depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkez üssü anlık olarak paylaşılıyor.

DEPREM ANINDA NE YAPILMALI?

Deprem sırasında sakin kalınması, sağlam bir masa ya da mobilyanın yanına çömelerek baş ve boynun korunması öneriliyor. Bu hareket, "çök, kapan, tutun" olarak biliniyor. Deprem sırasında asansör kullanılmaması, merdivenlerden ve balkonlardan uzak durulması gerekiyor. Sarsıntı sona erdikten sonra bina hasar görmüşse güvenli bir şekilde dışarı çıkılması ve toplanma alanlarına gidilmesi tavsiye ediliyor.