Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya'da deprem mi oldu? Akdeniz'de nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'da deprem mi oldu? Akdeniz'de nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akdeniz'de meydana gelen deprem, kıyı kentlerinde yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından Antalya başta olmak üzere Akdeniz kıyısındaki kentlerde yaşayanlar, depremin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu araştırmaya başladı.

Afad verilerine göre deprem, Antalya'da değil, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana geldi. Denizin 6,95 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölgede pazartesi günü yaşanan depremin ardından gelen yeni bir deprem oldu. İşte Akdeniz'deki depreme ilişkin bilinenler.

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Hayır, depremin merkez üssü Antalya değil. AFAD'ın açıkladığı verilere göre deprem, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana geldi. Antalya'da merkez üssü bulunan bir deprem kaydedilmedi.

AKDENİZ'DE NEREDE DEPREM OLDU?

Deprem, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana geldi. Depremin merkez üssü denizde yer aldı.

DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

AFAD'ın açıkladığı verilere göre Datça açıklarındaki deprem 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.

DEPREMİN DERİNLİĞİ KAÇ KİLOMETRE?

Deprem, denizin 6,95 kilometre derinliğinde meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre altında gerçekleşen deprem, sığ odaklı depremler arasında yer alıyor.

DEPREMDE HASAR VAR MI?

Datça açıklarında meydana gelen depremin ardından can kaybı ya da hasar olduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı. Yetkililerden konuya ilişkin olumsuz bir açıklama yapılmadı.

MUĞLA AÇIKLARINDA PAZARTESİ DE DEPREM OLMUŞTU

Akdeniz'de Muğla açıklarında pazartesi günü de bir deprem meydana gelmişti. Bölgede peş peşe yaşanan sarsıntılar, Akdeniz ve Ege kıyılarında yaşayan vatandaşların deprem konusundaki tedirginliğini artırdı. Uzmanlar, Muğla açıklarının aktif fay hatlarının bulunduğu bir bölge olduğunu ve burada zaman zaman orta büyüklükte depremlerin yaşanabildiğini belirtiyor.

ANTALYA'DA SON DEPREMLER NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Antalya ve Türkiye genelinde meydana gelen son depremler, AFAD'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün resmi internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor. Bu kaynaklarda depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkez üssü anlık olarak paylaşılıyor.

DEPREM ANINDA NE YAPILMALI?

Deprem sırasında sakin kalınması, sağlam bir masa ya da mobilyanın yanına çömelerek baş ve boynun korunması öneriliyor. Bu hareket, "çök, kapan, tutun" olarak biliniyor. Deprem sırasında asansör kullanılmaması, merdivenlerden ve balkonlardan uzak durulması gerekiyor. Sarsıntı sona erdikten sonra bina hasar görmüşse güvenli bir şekilde dışarı çıkılması ve toplanma alanlarına gidilmesi tavsiye ediliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı! Yok böyle beddua

Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı
Yine hatipliğini konuşturdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT World Forum'da salonu ayağa kaldıran sözler

Yine hatipliğini konuşturdu! Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
20 yıldır kayıp Hamdi Karakuş davasında şaşırtan tanık: Turgutlu'da gördüm, birlikte yemek yedik

20 yıldır kayıp adam için tanıktan şok iddia: Onunla yemek yedim
Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti! Gözler ona çevrildi27

Kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı, camide hayır simidi dağıtıldı

Tutuklama sonrası camide olay görüntü
Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj

Fatma Betül'ün tutuklanma sürecinde Bakan Gürlek'ten bomba paylaşım
Financial Times: İran, 2024-2025'te Rusya'dan 90 füze fırlatma sistemi sipariş etti

İran savaşa önceden hazırmış! Rusya'ya verdikleri sipariş ortaya çıktı
Pompalı tüfekle 8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı39

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden cani için karar verildi

Sonuçlar açıklandı; haberi duyan e-Devlet'e akın ediyor

Haberi duyan e-Devlet'e akın ediyor!
Yüz gerdirme ameliyatı sonrası ölen Dr. Emine Yılmaz toprağa verildi! Radyolog eşi ihmal iddiasıyla yasal süreç başlattı

Eşinden ihmal iddiası! 11 saatlik ameliyatta o ilaç detayı
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek12

Sergen Yalçın, Arda bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek