ANTALYA VALİLİĞİ SON DAKİKA! Antalya okullar tatil mi, 13 Şubat Cuma Antalya'da okul yok mu? Antalya'nın hangi ilçelerinde okullar tatil?

Antalya'da beklenen şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Meteorolojik veriler doğrultusunda alınan karar, öğrenci ve vatandaşların can güvenliğini koruma amacı taşıyor. Özellikle Kaş, Kumluca, Alanya, Finike ve Gazipaşa'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi açıklamalar peş peşe geldi. Peki, Antalya okullar tatil mi, 13 Şubat Cuma Antalya'da okul yok mu? Detaylar...

ANTALYA VALİLİĞİ SON DAKİKA!

Antalya Valiliği ve ilgili ilçe kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamalara göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmeler doğrultusunda Kaş, Kumluca, Alanya, Finike ve Gazipaşa'da eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan bilgilendirmede, halihazırda devam eden yağışların şiddetini artırmasının beklendiği vurgulandı. Açıklamada özellikle şu risklere dikkat çekildi:

Şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak

Kuvvetli fırtına

Sel ve su baskını

Yıldırım düşmesi

Heyelan riski

Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar

Yetkililer, alınan kararın tamamen önleyici tedbir kapsamında olduğunu ve öğrencilerin güvenliğinin öncelik olduğunu ifade etti.

ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya genelinde değil; ancak Kaş, Kumluca, Alanya, Finike ve Gazipaşa ilçelerinde eğitime ara verildi.

Karar kapsamında:

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları

Kur'an kursları

Rehabilitasyon merkezleri

Kreşler

Gündüz bakımevleri

Çocuk kulüpleri 1 gün süreyle kapalı olacak.

Bu karar, yalnızca belirtilen ilçeleri kapsıyor. Antalya'nın diğer ilçeleri için şu an itibarıyla tatil kararı bulunmuyor.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan:

Hamile personel

Engelli çalışanlar

Ağır kronik hastalığı bulunan personel

Çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın personel aynı tarihte idari izinli sayılacak.

13 ŞUBAT CUMA ANTALYA'DA OKUL YOK MU?

13 Şubat Cuma günü için yapılan açıklamaya göre, Kaş, Kumluca, Alanya, Finike ve Gazipaşa'da eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Dolayısıyla bu ilçelerde öğrenciler okula gitmeyecek.

Karar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporları doğrultusunda alındı. Yetkililer, özellikle ani sel, su baskını ve yıldırım gibi risklerin öğrenciler açısından tehlike oluşturabileceğini belirtti.

Velilerin ve öğrencilerin resmi duyuruları takip etmeleri önem taşıyor. Yeni bir gelişme olması halinde açıklamalar yine kaymakamlıklar ve ilgili resmi kurumlar aracılığıyla yapılacak.