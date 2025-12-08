Antalya'da okullar tatil mi? Yarın Antalya'da okullar tatil mi? 8 Aralık Antalya SON DAKİKA deprem!

Antalya, 8 Aralık 2025 tarihinde Serik merkezli 4.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre sarsıntı saat 13.21'de meydana geldi ve yerin yaklaşık 28 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, Antalya'nın yanı sıra Isparta, Konya, Muğla ve Denizli illerinden de hissedildi. Peki, 8 Aralık Antalya depreminden sonra Antalya'da okullar tatil mi? Yarın Antalya'da okullar tatil mi? Son dakika açıklamaları haberimizde!

8 ARALIK ANTALYA SON DAKİKA DEPREM!

Depremin ardından vatandaşlar ve yetkililer hızlı bir şekilde durumu değerlendirmeye başladı. Özellikle öğrenciler ve veliler, Antalya'daki okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Uzmanlar, bu tür orta şiddette depremlerin ardından ilk olarak okul ve kamu binalarının güvenliğinin kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor.

ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Serik merkezli yaşanan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından Antalya genelinde eğitim kurumlarının durumu büyük merak konusu oldu. Depremin ardından resmi açıklamalara odaklanan öğrenciler ve veliler, Antalya Valiliği'nin kararını bekliyor.

Şu ana kadar Antalya Valiliği'nden eğitim-öğretime ara verildiğine dair herhangi bir açıklama gelmedi. Bu durumda bugün Antalya'da okulların açık olduğu ve normal ders programlarının devam ettiği anlaşılmaktadır.

Uzmanlar, depremin büyüklüğüne ve derinliğine göre hasar riskinin düşük olduğunu ifade ediyor. Ancak yerel yönetimler, olası artçı sarsıntılara karşı okul binalarının güvenliğinin kontrol edildiğini belirtiyor.

YARIN ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

8 Aralık'ta yaşanan deprem sonrası gözler, yarın için olası tatil kararına çevrildi. Henüz Antalya Valiliği, 9 Aralık 2025 tarihi için eğitim sürecinde herhangi bir değişiklik açıklamadı. Bu nedenle yarın Antalya'da okulların açık olması ve derslerin planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor.

Yetkililer, yeni bir tatil veya değişiklik kararı alınması durumunda bilgilendirmelerin resmi kanallar üzerinden yapılacağını vurguladı. Veliler ve öğrenciler, resmi duyuruları takip ederek güvenli bir şekilde okula yönlendirilmeli.