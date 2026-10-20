Anne Yarısı CANLI izle! Anne Yarısı son bölüm 5. bölüm full HD izleme linki var mı?

Anne Yarısı, sekiz yıl önce yaşanan büyük bir kaybın ardından yolları aynı çocuk üzerinden yeniden kesişen Ali ve Zeynep’in hikâyesini konu alıyor. Geçmişte yaşanan olayların izleri sürerken karakterler kendilerini hem duygusal hem de zorlu bir mücadelenin içinde buluyor.

Dizide geçmişin sırları, aile bağları, fedakârlıklar ve velayet mücadelesi öne çıkıyor. Ali ve Zeynep’in aynı çocuk etrafında şekillenen hikâyesi, bölüm boyunca yaşanacak gelişmelerin temelini oluşturuyor.

ANNE YARISI CANLI İZLEME SEÇENEĞİ VAR MI?

Anne Yarısı dizisini canlı izlemek isteyen izleyicilerin, yayın sırasında dizinin ekrana geldiği kanalın resmi canlı yayın platformlarını takip etmesi gerekiyor. İnternette yer alan üçüncü taraf ve doğrulanmamış yayın bağlantıları yerine kanalın resmi yayın seçeneklerinin kullanılması öneriliyor.

Dizinin yeni bölümleri televizyon yayınının yanı sıra kanalın resmi dijital platformlarında da yayınlanabiliyor. Bölüm sonrasında ise kaçırılan bölümler için resmi internet üzerinden yayınlanan içerikler takip edilebiliyor.

ANNE YARISI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Anne Yarısı dizisi NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin yayın günü ve saati doğrultusunda izleyiciler televizyon ekranlarından yeni bölümü takip edebiliyor.

Anne Yarısı’nın yayın akışı ve yeni bölüm bilgileri için NOW TV’nin resmi yayın programının kontrol edilmesi gerekiyor.

ANNE YARISI OYUNCULARI KİMLER?

Anne Yarısı dizisinin başrollerinde Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca ve Murat Balcı bulunuyor.

Cihangir Ceyhan dizide Ali karakterine hayat verirken, Burcu Özberk Zeynep karakterini canlandırıyor. Esra Dermancıoğlu ise hikâyede önemli bir yere sahip olan Meryem karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

ANNE YARISI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Anne Yarısı dizisinin hikâyesinde Kapadokya’nın kendine özgü atmosferi önemli bir yer tutuyor. Dizide Ali ve Zeynep’in karşı karşıya geldiği sahnelerin yanı sıra Altay ailesinin yaşamını yansıtan mekânlar da dikkat çekiyor.

Kapadokya atmosferi, dizinin aile sırları ve geçmişten gelen hesaplaşmalar üzerine kurulu hikâyesine görsel açıdan da eşlik ediyor.

ANNE YARISI 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali’nin Kadir’e karşı yaptığı hamle sonucunda korktuğu başına gelmemiş, Ege ve Zeynep olayın dışında kalmışlardır. Ancak Kadir Ali’ye iyice bilenmiş, rövanşı almak için daha da büyük düşünmeye başlamıştır. Asım’ın ablasını aldattığını düşünen Nazlı, ne yapması gerektiğine bir türlü karar veremez. Meryem’in kumpasıyla okuldaki işine son verilen Zeynep’in yardımına Ali yetişir. Her ne kadar Zeynep’in kasabayı terk etmesini istese de annesinin yaptığını içine sindiremez. Başındaki dertten Ali sayesinde kurtulduğunu öğrenen Zeynep onu teşekkür yemeğine davet eder. Güzel başlayan gece Bahar’a tesadüf etmeleri sonucunda hafif bulutlanacaktır. Fidan’ın hamilelik haberi Altay’ların evinde mutluluk rüzgarı estirir. Ne yapsa Zeynep’ten bir türlü kurtulamayan Meryem, Altın’la bir olarak çok büyük bir olay planlayacaktır.