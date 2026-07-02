Ankara NATO Zirvesi'nde kimler izinli, memurlara izin verilecek ilçeler nereler? NATO Zirvesi tatili ne zaman, kaç gün sürecek?

2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geri sayım sürerken, Ankara'da güvenlik ve kamu hizmetlerine yönelik önemli tedbirler uygulanmaya başladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirve öncesinde Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurumlarına gönderilen talimat doğrultusunda, başkentte görev yapan bazı kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi. Peki, NATO Zirvesi tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Ankara NATO Zirvesi memurlara izin verilecek ilçeler nereler? Detaylar...

NATO ZİRVESİ TATİLİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurumlarına iletilen talimata göre, 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında uygulanacak idari izin süreci 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz 2026 Pazar günü sona erecek.

Söz konusu uygulama, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi ve sonrasındaki güvenlik ile kamu düzenine yönelik tedbirlerin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla hayata geçirildi.

İdari izin kararı tüm kamu çalışanlarını kapsamıyor. Yetkili kurumlara gönderilen talimat doğrultusunda yalnızca belirlenen kurumlar ile belirli ilçelerde görev yapan kamu personeli bu uygulamadan yararlanacak.

NATO ZİRVESİ İDARİ İZİN KAÇ GÜN SÜRECEK?

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından kurumlara gönderilen resmi talimata göre idari izin uygulaması 6 Temmuz ile 12 Temmuz 2026 tarihleri arasında toplam 7 gün boyunca uygulanacak.

NATO ZİRVESİ MEMURLARA İZİN VERİLECEK İLÇELER NERELER?

Paylaşılan bilgilere göre idari izin uygulamasının Ankara genelindeki tüm ilçeleri kapsamadığı belirtildi. Karar doğrultusunda idari izin kapsamında değerlendirilmesi beklenen ilçeler şu şekilde sıralandı:

Altındağ

Çankaya

Etimesgut

Gölbaşı

Keçiören

Mamak

Pursaklar

Sincan

Yenimahalle

Belirtilen ilçelerde görev yapan ve idari izin kapsamına giren kamu personeli, kurumlarına iletilen talimat doğrultusunda 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında idari izinli sayılacak.

Bununla birlikte güvenlik, sağlık, ulaşım ve NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi organizasyonunda görev yapan personel ise hizmetlerin aksamaması amacıyla idari izin uygulamasından yararlanamayacak.