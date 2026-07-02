Antalya'da mide bulandıran görüntü: Burası çocuk parkı, yaşınızdan başınızdan utanın
Antalya'da bir çocuk parkında uygunsuz şekilde sarmaş dolaş bulunan yaşlı iki erkek, çevredeki bir kadının tepkisiyle karşılaştı. "Burası çocuk parkı, yaşınızdan başınızdan utanın." diyerek tepki gösteren kadına erkeklerden biri "Uzatma." yanıtını verdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Antalya'da bir çocuk parkında çekilen görüntüler tartışma yarattı. Görüntülerde, yaşlı iki erkeğin parkta sarmaş dolaş olduğu ve birbirlerini öptüğü görüldü.
O sırada parkta bulunan bir kadın ise yaşananlara tepki göstererek cep telefonuyla kayıt almaya başladı.
"BURASI ÇOCUK PARKI, YAŞINIZDAN BAŞINIZDAN UTANIN"
Görüntülerde kadının, "Burası çocuk parkı, yaşınızdan başınızdan utanın." diyerek iki kişiye tepki gösterdiği duyuldu.
Uyarıya karşılık yaşlı erkeklerden birinin ise "Uzatma." diyerek cevap verdiği anlar da kameraya yansıdı.
GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI
Yaklaşık bir dakika süren görüntülerde taraflar arasında kısa süreli sözlü diyalog yaşanırken, olayın ardından tarafların bölgeden ayrıldığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.