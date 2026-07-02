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Tacizci kadın İstanbul'u ilçe ilçe dolaşmış: Güzeldi, hiç beklemediğim bir profildi

Tacizci kadın İstanbul'u ilçe ilçe dolaşmış: Güzeldi, hiç beklemediğim bir profildi Haber Videosunu İzle
Tacizci kadın İstanbul'u ilçe ilçe dolaşmış: Güzeldi, hiç beklemediğim bir profildi
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İstanbul'un İkitelli, Bayrampaşa ve Avcılar ilçelerinde "Kolonya satıyorum, öğrenciyim" bahanesiyle iş yerlerine girerek erkek çalışanlara tacizde bulunan kadının, aynı yöntemi ilçe ilçe gezerek uyguladığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olaylarda kadının erkekleri öpmeye çalıştığı görülürken, bir esnaf yaşadığı şaşkınlığı "Güzeldi, hiç beklemediğim bir profildi" sözleriyle anlattı.

  • Bir kadın, İstanbul'un İkitelli, Bayrampaşa ve Avcılar ilçelerinde 'Kolonya satıyorum, öğrenciyim' diyerek iş yerlerine girdi.
  • Kadın, ürün satma bahanesiyle erkek çalışanlara fiziksel temasta bulundu ve bazılarını öpmeye çalıştı.
  • Olayların güvenlik kamerası görüntüleri esnaf arasında paylaşıldı.

İstanbul'un İkitelli, Bayrampaşa ve Avcılar ilçelerinde yaşandığı belirtilen olaylarda, bir kadın "Kolonya satıyorum, öğrenciyim" diyerek iş yerlerine girdi. Esnafın iddiasına göre kadın, ürün satma bahanesiyle çalışan erkeklere yaklaşarak fiziksel temasta bulundu.

ERKEK ÇALIŞANLARI ÖPMEYE ÇALIŞTI

Güvenlik kamerası görüntülerinde yer alan iddialara göre kadın, girdiği iş yerlerinden birinde erkek çalışana yaklaşarak onu öpmeye çalıştı. Başka bir iş yerinde ise aynı yöntemi kullanarak çalışanlarla temas kurduğu görüldü.

Olayı anlatan bir esnaf, "Bir anda gördüm kendisini. Dükkana geldi, 'Kolonya satıyorum, öğrenciyim' dedi. İhtiyacım olmadığını söyledim." ifadelerini kullandı.

Bir başka çalışan ise, "Ürün satmaya çalıştı. Yanımda çalışan kişiye de ısrar etti. Daha sonra bize küfür ederek içeri girdi." dedi.

AYNI YÖNTEMİ FARKLI İŞ YERLERİNDE DE UYGULADIĞI İDDİA EDİLDİ

Esnafın iddiasına göre kadın daha sonra aynı kattaki başka bir atölyeye giderek burada çalışan bir erkeği de öpmeye çalıştı.

Yaşadıklarını anlatan iş yeri sahibi Cengiz Çayıroğlu, "Kadın kapalı, güzel bir kadındı. Hiç beklemediğim bir profildi." diye konuştu.

Farklı ilçelerdeki benzer olayların ardından güvenlik kamerası görüntüleri esnaf arasında paylaşılırken, kadının aynı yöntemle birçok iş yerine girdiği öne sürüldü.

Kaynak: Haberler.com
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