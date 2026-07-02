Dozu artırdı! Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor

İstanbul'da ilçe ilçe gezerek esnafı canından bezdiren ve karıştığı skandal olaylar zinciri nedeniyle sosyal medyada "sanayi sapığı" lakabıyla anılmaya başlanan şüpheli kadının vukuatlarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce Ümraniye ve Bayrampaşa'da ortaya çıkan görüntülerin yankıları sürerken, kadının tacizin dozunu daha da artırdığı yeni bir olay gündeme bomba gibi düştü.

ELLE TACİZ ETTİ

Ortaya çıkan son görüntülerde, kadının bu kez rotasını bir oto yedek parçacısına çevirdiği görüldü. Dükkanın önünde bekleyen genç bir çalışanı gözüne kestiren şüpheli kadın, aniden yaklaşarak gence fiziksel müdahalede bulundu. Şaşkınlık ve korku yaşayan genç hızla oradan uzaklaşmaya çalışırken, kadının sergilediği rahat tavırlar bu kadarına da pes dedirtti.

KAHKAHA ATARAK KOVALADI

Kameralara yansıyan o inanılmaz anlarda, kadının genci elle taciz ettikten sonra ondan kaçan mağduru kahkahalar atarak kovaladığı görüldü. Panik içinde kendini korumaya çalışan gencin ise çaresizce "Abla ne yapıyorsun?' diyerek tepki gösterdiği duyuldu.

EMNİYET HER YERDE ARIYOR

Giderek tırmanan bu seri taciz eylemleri ve kadının cüretkar tavırları ardından emniyet güçlerinin olayla ilgili harekete geçtiği öğrenildi.