Foto kapan ele verdi! CHP İlçe Başkanı ve oğluna uyuşturucu operasyonu
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde CHP İlçe Başkanı Seyit Akdağ ile oğlu Zülfikar Akdağ hakkında yasa dışı kenevir ekimi iddiasıyla yürütülen soruşturmada, foto kapan görüntüleriyle elde edilen deliller doğrultusunda operasyon düzenlendi. Ev ve araçta ruhsatsız silahlar, ormanlık alanda ise 10 kök kenevir ile 14 tohum yatağı ele geçirilirken, baba ve oğul ifadelerinin ardından "yurt dışına çıkamamak" ve "belirlenen yerlere başvurmak" şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.
- CHP Çüngüş İlçe Başkanı Seyit Akdağ ve oğlu Zülfikar Akdağ, foto kapanla izlenen ormanlık alanda kenevir ekimi yaparken tespit edildi.
- Şüphelilerin ev ve araç aramasında ruhsatsız tabanca, av tüfeği, fişek ve şarjör ele geçirildi; ormanlık alanda 10 kök kenevir ve 14 tohum yatağı bulundu.
- Seyit Akdağ suçu oğluna attı, oğlu ise kenevirleri kişisel kullanım için ektiğini söyledi; her ikisine de adli kontrol tedbiri uygulandı.
Çüngüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Çüngüş İlçe Jandarma Komutanlığı'nın asayiş olaylarının önlenmesi ve yasa dışı ekimle mücadele çalışmaları sırasında istihbari bilgiler doğrultusunda harekete geçildi.
Çüngüş Kaymakamlığı'nın oluru doğrultusunda Elyos Mahallesi Kurtini mevkisindeki ormanlık alana yerleştirilen foto kapan cihazlarıyla yapılan takipte, bölgede yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve ekili alanın sulanarak bakımının sürdürüldüğüne ilişkin iz ve emareler tespit edildi.
Yapılan görüntü incelemelerinde söz konusu faaliyetlerin bölgede arıcılık yaptığı belirtilen CHP Çüngüş İlçe Başkanı Seyit Akdağ ile oğlu Zülfikar Akdağ tarafından gerçekleştirildiği değerlendirildi.
EV VE ARAÇTA SİLAH, ORMANLIK ALANDA KENEVİR BULUNDU
Soruşturma kapsamında Çüngüş Sulh Ceza Hakimliği'nin arama kararı doğrultusunda şüphelilerin evi ve aracında arama yapıldı.
Aramalarda 1 adet 7,65 milimetre çapında ruhsatsız Astra marka tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 38 adet fişek ve 2 adet şarjör ele geçirildi.
Ormanlık alanda yapılan incelemelerde ise 10 kök kenevir bitkisi ile 14 adet tohum yatağı tespit edildi. Ayrıca yasa dışı ekim yapılan alanın kolay bulunabilmesi amacıyla ağaçlara asıldığı değerlendirilen 3 poşet ile otlar arasına gizlenmiş 4 su bidonuna kriminal inceleme yapılmak üzere el konuldu. Şüpheliler gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.
BABA SUÇLAMAYI OĞLUNA YÖNELTTİ
Savcılık ifadesinde Seyit Akdağ, kenevir bitkilerini oğlunun ektiğini, kendisinin olayla ilgisinin bulunmadığını söyledi. Evinde ele geçirilen ruhsatsız tabancanın ise yaklaşık 20 yıl önce hayatını kaybeden babasından kaldığını, silahı evden hiç çıkarmadığını ve arama sırasında kendi rızasıyla kolluk kuvvetlerine teslim ettiğini ifade etti.
Zülfikar Akdağ ise savcılık ifadesinde kenevirleri kendi kişisel kullanımı amacıyla ektiğini, babasının ekim faaliyetleriyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını beyan etti.
İKİ ŞÜPHELİYE DE ADLİ KONTROL
Başsavcılık, Seyit Akdağ hakkında ele geçirilen silah ve mühimmatın niteliği ile silahı taşıdığına ilişkin delil bulunmamasını dikkate alarak "yurt dışına çıkamamak" ve "belirlenen yerlere başvurmak" şeklinde adli kontrol uygulanmasını talep etti.
Zülfikar Akdağ hakkında ise ele geçirilen 10 kök kenevirin ticaret amacıyla değil kişisel kullanım amacıyla ekildiğine yönelik beyan ve dosyadaki mevcut deliller dikkate alınarak aynı adli kontrol tedbirleri istendi.
Çüngüş Sulh Ceza Hakimliği, her iki şüpheli hakkında da "yurt dışına çıkamamak" ve "belirlenen yerlere başvurmak" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.