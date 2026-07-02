Haberler

Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar

Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yarın saat 10.00'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamlarıyla memur, sözleşmeli ve emeklilerin alacağı 6 aylık zam oranı kesinleşecek. Ekonomistlerin yüzde 1,04'lük beklentisine göre en düşük memur maaşının 70 bin 293 TL'ye, en düşük emekli maaşının ise 23 bin 564 TL'ye yükselmesi öngörülüyor. İşte 5 farklı senaryoya göre en düşük emekli ve memur maaşları...

  • Mayıs ayı TÜFE aylık %1,71 artışla 5 aylık enflasyon %16,61 oldu.
  • Memur maaşlarına yapılan %11'lik toplu sözleşme zammı aşıldı, enflasyon farkı kesinleşti.
  • AA Finans anketine göre ekonomistler haziran ayı enflasyonunun aylık %1,04 olmasını bekliyor.

SSK ve Bağ-Kur'lularla birlikte memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri için nefesler tutuldu. TÜİK'in verilerine göre mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,71 artarken, ocak-mayıs dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon yüzde 16,61 olarak kayıtlara geçti.

ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

5 aylık dönemde ortaya çıkan bu tabloyla birlikte, memur maaşlarına yapılan yüzde 11'lik toplu sözleşme zam oranı aşılmış ve enflasyon farkı verilmesi kesinleşmiş oldu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararı uyarınca; 2026'nın ikinci 6 ayı için belirlenen yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ilave olarak enflasyon farkı eklenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında doğrudan zamlı alacak.

MASADAKİ 5 FARKLI SENARYOYA GÖRE ZAM ORANLARI

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin aylık yüzde 1,04 artacağını tahmin ediyor. Bu beklentinin yanı sıra, enflasyonun yüzde 1 ile yüzde 1,71 arasında gelmesi durumunda oluşacak olası zam oranları ve taban aylıklar tablosu şu şekilde:

BEKLENTİLEemeRE GÖRE MESLEK MESLEK YENİ MAAŞLAR

Ekonomistlerin genel tahmini olan yüzde 1,04'lük haziran enflasyonu (Yüzde 13,58'lik toplam memur zammı) gerçekleşirse, bazı temel meslek gruplarındaki memurların 2026 Temmuz dönemi yeni maaşları şu şekilde hesaplanıyor:

Kaynak: Haberler.com
Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların şehre girişi yasaklandı

NATO Zirvesi için kritik tedbir! Bu araçların şehre girişi yasaklandı
Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi

Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
Tacizci kadından yeni görüntü! Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış

İstanbul'u ilçe ilçe dolaşan tacizci kadına oto yıkamacıda soğuk duş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küçükçekmece'de güvenlik görevlisini öldüren meslektaşı yakalandı; saldırıdan sonra hiçbir şey olmamış gibi işe gitti

Mesai arkadaşını pusu kurup öldürdü, hiçbir şey olmamış gibi işe gitti
5 yeni iPhone modeli geliyor

5 yeni iPhone modeli geliyor!
İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 61'inci duruşma

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 61'inci duruşma
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! 5 ay önce sözleşme uzatmıştı

Acun Ilıcalı, F.Bahçe'nin yıldızını alıyor! İmzayı 5 ay önce atmıştı
Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti
ABD'de dehşet evi! 4 yıl boyunca 3,5 metrekarede tutulan 16 çocuk kurtarıldı

Polis başka suç için gitti, dehşetle karşılaştı! 3 metrede 16 çocuk
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı

Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi...