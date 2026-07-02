Dünya Kupası'ndan elendikleri maç sonrası canlı yayında babasının öldüğünü öğrendi
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Teknik Direktörü Sebastien Desabre, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere'ye elendikleri gün babasının vefat haberiyle sarsıldı. Acı haber maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklanırken, Fransız teknik adam büyük üzüntü yaşayarak toplantıyı yarıda bırakıp salondan ayrıldı.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ile karşılaşan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, mücadeleyi 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti.
Karşılaşmanın ardından ise takımın teknik direktörü Sebastien Desabre'yi derinden sarsan bir gelişme yaşandı.
BABASININ VEFAT HABERİNİ ALDI
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nın basın sorumlusu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Desabre'nin babasının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Basın sorumlusu, "Teknik direktörümüzün babasını kaybettiğini üzülerek bildiriyoruz. En içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISINDAN AYRILDI
Acı haberin açıklanmasının ardından Fransız teknik adam Sebastien Desabre, büyük üzüntü yaşayarak basın toplantısından ayrıldı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İngiltere karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılarak Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etmişti.