Bunlar nasıl çocuk! Görevli fark etmese büyük bir facia yaşanacaktı
İstanbul'da bir akaryakıt istasyonuna giren iki çocuktan biri, elindeki çakmakla raftaki ürünü ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı. Alevleri fark eden istasyon çalışanının hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürülürken, olası bir facia son anda önlendi.
İstanbul'da bir akaryakıt istasyonunda yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde istasyona giren iki çocuktan birinin, elindeki çakmakla raftaki ürünü ateşe verdiği görüldü.
Çocuklar daha sonra bölgeden uzaklaşırken, raftaki ürünün yanmaya devam ettiği anlar kameralara yansıdı.
FACİAYI İSTASYON ÇALIŞANI ÖNLEDİ
Olayı kayda alan kişi, "Bakın bu iki çocuğa dikkat edin şimdi. Burası bir petrol istasyonu. Terbiyesizler, yaktı orayı. İstasyonu yakacak ya. Bunlar nasıl çocuk? Bakın şu anda yanmaya devam ediyor. Allah'tan bu istasyon görevlisi fark ediyor da..." sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.
Kısa süre sonra durumu fark eden istasyon görevlisi alevlere müdahale ederek yangının büyümesini önledi. Böylece olası bir facianın önüne geçildi.