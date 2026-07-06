ANKARA NATO ZİRVESİ KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR: Ankara NATO zirvesi kapalı yollar? Ankara NATO Zirvesi alternatif yollar hangileri?

Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle birçok ana arter ve bağlantı yolu belirli tarihler arasında araç trafiğine kapatılacak. Ankara Valiliği, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan resmi duyurular doğrultusunda, zirve süresince uygulanacak trafik düzenlemeleri ile alternatif güzergâhlar kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Ankara NATO zirvesi kapalı yollar? Ankara NATO Zirvesi alternatif yollar hangileri? Detaylar...

"KIRMIZI ALAN" UYGULAMASI DEVREYE GİRİYOR

NATO Zirvesi süresince devlet ve hükümet başkanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla "Kırmızı Alan" uygulaması hayata geçirilecek. Bu uygulama kapsamında belirlenen bölgelerde araç ve yaya girişleri kontrollü şekilde gerçekleştirilecek. Güvenlik gerekçesiyle bazı yollar tamamen trafiğe kapatılırken, belirlenen alanlarda araç parkına da izin verilmeyecek. Park halinde bulunan araçlar ise gerekli görüldüğü takdirde kaldırılacak.

ANKARA NATO ZİRVESİ KAPALI YOLLAR?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek zirve toplantıları nedeniyle 07 Temmuz 2026 Salı günü saat 07.00 ile 08 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 23.59 arasında aşağıdaki yollar araç trafiğine kapatılacak:

Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'nın tamamı

Cumhurbaşkanlığı Caddesi'nin tamamı

Alparslan Türkeş Caddesi'nin tamamı

Beştepe Caddesi'nin tamamı

Söğütözü Caddesi'nin tamamı

Bahriye Üçok Caddesi'nin tamamı

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan kısmı

Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümü

Bu güzergâhlarda araç parkına izin verilmeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak.

KONAKLAMA BÖLGELERİNDE KAPATILACAK YOLLAR

06 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 07.00'den başlayarak 08 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar delegasyonların konaklayacağı bölgelerde de çok sayıda cadde ve sokak araç trafiğine kapatılacak.

Yenimahalle ilçesinde kapatılacak yollar:

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 350. Sokak ile 286. Sokak'ın tamamı.

Çamlıca Mahallesi'nde 147. Sokak, 145. Sokak ve Selçuk Ecza Deposu'nun Anadolu Bulvarı tarafındaki giriş yolunun tamamı.

Macun Mahallesi'nde 171., 172. ve 173. caddelerin tamamı.

Beştepe Mahallesi'nde Yaşam Caddesi, Adalet Sokak, 1., 3., 4. ve 5. sokaklar ile Nergiz Sokak'ın tamamı.

Çankaya ilçesinde kapatılacak yollar:

Yıldızevler Mahallesi'nde Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, 720. ve 721. sokaklar.

Kavaklıdere Mahallesi'nde Tahran Caddesi, Billur Sokak, Bülten Sokak, Güniz Sokak, Arjantin Caddesi, İran Caddesi, Polonya Caddesi, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak, Boğaz Sokak, Gülözü Sokak ile Atatürk Bulvarı'nın John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasındaki bölümü.

Kızılırmak Mahallesi'nde Ufuk Üniversitesi Caddesi, 1443. Sokak ve 1452. Sokak.

Oğuzlar Mahallesi'nde 1377., 1380. ve 1381. sokaklar.

Söğütözü Mahallesi'nde 2168., 2169. ve 2170. sokaklar.

Üniversiteler Mahallesi'nde ihtiyaç duyulması halinde Bilkent Kampüsü içerisindeki cadde ve sokakların tamamı ile İhsan Doğramacı Bulvarı, 1600. Cadde ve 1613. Cadde.

KONVOY GEÇİŞLERİ SIRASINDA GEÇİCİ OLARAK KAPATILACAK GÜZERGÂHLAR

Resmi açıklamaya göre konuk devlet ve hükümet başkanlarının konvoy geçişleri sırasında aşağıdaki güzergâhlar yalnızca geçiş anlarında araç trafiğine kapatılacak:

Ankara Çevre Yolu'nun Ortaköy Bağlantısı ile Yuvaköy Yolu arasındaki bölümü

Özal Bulvarı

İsmet İnönü Bulvarı

Ankara Bulvarı

Anadolu Bulvarı

Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Köprüsü ile Çankaya Caddesi arasındaki bölümü

Mevlana Bulvarı'nın Kepekli Kavşağı ile Akköprü arasındaki bölümü

Dumlupınar Bulvarı'nın İsmet İnönü Bulvarı ile 1596. Cadde arasındaki kısmı

1071 Malazgirt Bulvarı'nın Dumlupınar Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasındaki bölümü

Türk Kızılayı Caddesi

Cinnah Caddesi

Çankaya Caddesi

Simon Bolivar Caddesi

Rabindranath Tagore Caddesi

John F. Kennedy Caddesi

Sokak

Bu güzergâhlarda da araç park edilmesine izin verilmeyecek.

ANKARA NATO ZİRVESİ ALTERNATİF YOLLAR LİSTESİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilendirmeye göre sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergâhlar şu şekilde sıralandı:

Mevlana Bulvarı yerine kullanılabilecek yollar

Kepekli istikametinden ilerleyen sürücüler;

Turan Güneş Bulvarı

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı

Dikmen Caddesi

güzergâhlarını tercih edebilecek.

Akköprü yönünden Mevlana Bulvarı'na ulaşmak isteyen sürücüler ise;

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı

İstanbul Caddesi

üzerinden ulaşım sağlayabilecek.

Anadolu Bulvarı yerine kullanılabilecek yollar

Anadolu Bulvarı'nı kullanacak sürücüler için önerilen alternatifler:

Melih Gökçek Bulvarı

Şaşmaz Bulvarı

İvedik Caddesi

Serhat Caddesi

Atatürk Bulvarı yerine kullanılabilecek yollar

Atatürk Bulvarı'nı kullanacak sürücüler;

Necatibey Caddesi

Mithatpaşa Caddesi

güzergâhlarını tercih edebilecek.

Ankara Bulvarı yerine kullanılabilecek yollar

Ankara Bulvarı'nı kullanacak sürücüler için belirlenen alternatif güzergâhlar şunlar oldu:

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı

Başkent Bulvarı

Bağdat Caddesi

SÜRÜCÜLERE RESMİ UYARILAR

Resmi açıklamalarda, vatandaşların trafik yoğunluğundan etkilenmemeleri için seyahatlerini önceden planlamalarının önem taşıdığı belirtildi.

Sürücülerin;

Güncel navigasyon uygulamalarındaki anlık trafik durumunu kontrol etmeleri,

Ankara Valiliği ile Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılacak anlık yönlendirmeleri takip etmeleri,

Trafik işaretleri ve yönlendirme levhalarına uymaları,

Mümkün olması halinde resmi olarak duyurulan alternatif güzergâhları tercih etmeleri, istendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ayrıca NATO Zirvesi kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergâhları gösteren haritalı bilgilendirme de kamuoyuyla paylaşıldı.