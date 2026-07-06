ANKARA NATO ZİRVESİ KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR: Ankara NATO zirvesi kapalı yollar? Ankara NATO Zirvesi alternatif yollar hangileri?
Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle kent genelinde geniş kapsamlı trafik tedbirleri uygulanacak. Resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalara göre, belirli cadde ve bulvarlar geçici olarak araç trafiğine kapatılırken sürücüler için alternatif güzergâhlar da duyuruldu. Peki, Ankara NATO zirvesi kapalı yollar? Ankara NATO Zirvesi alternatif yollar hangileri? Detaylar haberimizde.
Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle birçok ana arter ve bağlantı yolu belirli tarihler arasında araç trafiğine kapatılacak. Ankara Valiliği, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan resmi duyurular doğrultusunda, zirve süresince uygulanacak trafik düzenlemeleri ile alternatif güzergâhlar kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Ankara NATO zirvesi kapalı yollar? Ankara NATO Zirvesi alternatif yollar hangileri? Detaylar...
"KIRMIZI ALAN" UYGULAMASI DEVREYE GİRİYOR
NATO Zirvesi süresince devlet ve hükümet başkanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla "Kırmızı Alan" uygulaması hayata geçirilecek. Bu uygulama kapsamında belirlenen bölgelerde araç ve yaya girişleri kontrollü şekilde gerçekleştirilecek. Güvenlik gerekçesiyle bazı yollar tamamen trafiğe kapatılırken, belirlenen alanlarda araç parkına da izin verilmeyecek. Park halinde bulunan araçlar ise gerekli görüldüğü takdirde kaldırılacak.
ANKARA NATO ZİRVESİ KAPALI YOLLAR?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek zirve toplantıları nedeniyle 07 Temmuz 2026 Salı günü saat 07.00 ile 08 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 23.59 arasında aşağıdaki yollar araç trafiğine kapatılacak:
Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'nın tamamı
Cumhurbaşkanlığı Caddesi'nin tamamı
Alparslan Türkeş Caddesi'nin tamamı
Beştepe Caddesi'nin tamamı
Söğütözü Caddesi'nin tamamı
Bahriye Üçok Caddesi'nin tamamı
Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan kısmı
Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümü
Bu güzergâhlarda araç parkına izin verilmeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak.
KONAKLAMA BÖLGELERİNDE KAPATILACAK YOLLAR
06 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 07.00'den başlayarak 08 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar delegasyonların konaklayacağı bölgelerde de çok sayıda cadde ve sokak araç trafiğine kapatılacak.
Yenimahalle ilçesinde kapatılacak yollar:
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 350. Sokak ile 286. Sokak'ın tamamı.
Çamlıca Mahallesi'nde 147. Sokak, 145. Sokak ve Selçuk Ecza Deposu'nun Anadolu Bulvarı tarafındaki giriş yolunun tamamı.
Macun Mahallesi'nde 171., 172. ve 173. caddelerin tamamı.
Beştepe Mahallesi'nde Yaşam Caddesi, Adalet Sokak, 1., 3., 4. ve 5. sokaklar ile Nergiz Sokak'ın tamamı.
Çankaya ilçesinde kapatılacak yollar:
Yıldızevler Mahallesi'nde Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, 720. ve 721. sokaklar.
Kavaklıdere Mahallesi'nde Tahran Caddesi, Billur Sokak, Bülten Sokak, Güniz Sokak, Arjantin Caddesi, İran Caddesi, Polonya Caddesi, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak, Boğaz Sokak, Gülözü Sokak ile Atatürk Bulvarı'nın John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasındaki bölümü.
Kızılırmak Mahallesi'nde Ufuk Üniversitesi Caddesi, 1443. Sokak ve 1452. Sokak.
Oğuzlar Mahallesi'nde 1377., 1380. ve 1381. sokaklar.
Söğütözü Mahallesi'nde 2168., 2169. ve 2170. sokaklar.
Üniversiteler Mahallesi'nde ihtiyaç duyulması halinde Bilkent Kampüsü içerisindeki cadde ve sokakların tamamı ile İhsan Doğramacı Bulvarı, 1600. Cadde ve 1613. Cadde.
KONVOY GEÇİŞLERİ SIRASINDA GEÇİCİ OLARAK KAPATILACAK GÜZERGÂHLAR
Resmi açıklamaya göre konuk devlet ve hükümet başkanlarının konvoy geçişleri sırasında aşağıdaki güzergâhlar yalnızca geçiş anlarında araç trafiğine kapatılacak:
Ankara Çevre Yolu'nun Ortaköy Bağlantısı ile Yuvaköy Yolu arasındaki bölümü
Özal Bulvarı
İsmet İnönü Bulvarı
Ankara Bulvarı
Anadolu Bulvarı
Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Köprüsü ile Çankaya Caddesi arasındaki bölümü
Mevlana Bulvarı'nın Kepekli Kavşağı ile Akköprü arasındaki bölümü
Dumlupınar Bulvarı'nın İsmet İnönü Bulvarı ile 1596. Cadde arasındaki kısmı
1071 Malazgirt Bulvarı'nın Dumlupınar Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasındaki bölümü
Türk Kızılayı Caddesi
Cinnah Caddesi
Çankaya Caddesi
Simon Bolivar Caddesi
Rabindranath Tagore Caddesi
John F. Kennedy Caddesi
Sokak
Bu güzergâhlarda da araç park edilmesine izin verilmeyecek.
ANKARA NATO ZİRVESİ ALTERNATİF YOLLAR LİSTESİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilendirmeye göre sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergâhlar şu şekilde sıralandı:
Mevlana Bulvarı yerine kullanılabilecek yollar
Kepekli istikametinden ilerleyen sürücüler;
Turan Güneş Bulvarı
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı
Dikmen Caddesi
güzergâhlarını tercih edebilecek.
Akköprü yönünden Mevlana Bulvarı'na ulaşmak isteyen sürücüler ise;
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı
İstanbul Caddesi
üzerinden ulaşım sağlayabilecek.
Anadolu Bulvarı yerine kullanılabilecek yollar
Anadolu Bulvarı'nı kullanacak sürücüler için önerilen alternatifler:
Melih Gökçek Bulvarı
Şaşmaz Bulvarı
İvedik Caddesi
Serhat Caddesi
Atatürk Bulvarı yerine kullanılabilecek yollar
Atatürk Bulvarı'nı kullanacak sürücüler;
Necatibey Caddesi
Mithatpaşa Caddesi
güzergâhlarını tercih edebilecek.
Ankara Bulvarı yerine kullanılabilecek yollar
Ankara Bulvarı'nı kullanacak sürücüler için belirlenen alternatif güzergâhlar şunlar oldu:
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı
Başkent Bulvarı
Bağdat Caddesi
SÜRÜCÜLERE RESMİ UYARILAR
Resmi açıklamalarda, vatandaşların trafik yoğunluğundan etkilenmemeleri için seyahatlerini önceden planlamalarının önem taşıdığı belirtildi.
Sürücülerin;
Güncel navigasyon uygulamalarındaki anlık trafik durumunu kontrol etmeleri,
Ankara Valiliği ile Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılacak anlık yönlendirmeleri takip etmeleri,
Trafik işaretleri ve yönlendirme levhalarına uymaları,
Mümkün olması halinde resmi olarak duyurulan alternatif güzergâhları tercih etmeleri, istendi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ayrıca NATO Zirvesi kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergâhları gösteren haritalı bilgilendirme de kamuoyuyla paylaşıldı.