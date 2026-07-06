Dünya Kupası maçının ardından dehşet! Silahlar peş peşe patladı
ABD'nin Los Angeles kentinde, İngiltere'nin Meksika'yı 3-2 mağlup ettiği Dünya Kupası maçının ardından taraftarların yoğun bulunduğu bölgelerin yakınında 3 ayrı silahlı saldırı meydana geldi. Olaylarda 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırılarla ilgili henüz şüpheliyi yakalayamazken olayın nedeni de belirlenemedi.
- İngiltere-Meksika Dünya Kupası maçı sonrası Los Angeles'ta 3 ayrı silahlı saldırı ihbarı yapıldı.
- Saldırılarda 4 kişi vurularak hastaneye kaldırıldı, can kaybı yaşanmadı.
- Olayla ilgili şüpheli gözaltına alınmadı ve saldırıların nedeni henüz tespit edilmedi.
ABD'nin Los Angeles kentinin doğusunda, İngiltere'nin Meksika'yı 3-2 mağlup ettiği Dünya Kupası karşılaşmasının ardından silah sesleri yükseldi.
Los Angeles Şerif Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre polis, pazar günü saat 21.40'tan hemen sonra aralarında Whittier Boulevard'ın da bulunduğu bölgelerde 3 ayrı silahlı saldırı ihbarı aldı.
4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Olaylarda 4 kişi vurularak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Yetkililer, saldırılarda can kaybı yaşanmadığını, olayla ilgili herhangi bir şüphelinin gözaltına alınmadığını ve saldırıların nedenine ilişkin henüz bir tespit yapılmadığını bildirdi.
BÖLGEDE YOĞUN TARAFTAR KALABALIĞI VARDI
Whittier Boulevard'ın, özellikle Meksika kökenli Amerikalıların yoğun olarak toplandığı ve turnuva boyunca kutlamaların yapıldığı popüler noktalardan biri olduğu belirtildi.
Maçtan önce Los Angeles Polis Departmanı'nın kent genelinde taktik alarm ilan ettiği, bu kapsamda görevdeki polislerin yeni bir talimat verilene kadar mesailerini bırakamadığı aktarıldı.