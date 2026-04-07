Ankara elektrik kesintisi! 7-8-9 Nisan Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Nisan günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Keçiören

07 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 16.15 arasında Giresun ve Küçükbahçe sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.00 arasında Arı, Kuyu, Kapaklı, Gazibekir, Hacıömer, Kara Ciceli, Karadibek, Şehit Sadık Kızılkaya, 1950/2, Yan, Corcor, Höyük, Cin Ali, Su Deposu, Yeşil Çıkmazı, Toprak, Muhtar Sadık Karayel, Haydam, Mollamehmet, Dik, Tanışman, Mezarlık, Danabaş, Şehit İlyas Aldağ, Çırçır, Altınlı, Kuzu, Acidere, Çimen, Diken, Ovacık, Çağabey, Şehit Selami Işık, Gül, Ağzıbüyük, Kaş, Satıyüzü, İğde, Fatih, Ünür, Merkez, Alaçat ve Beştut sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

08 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Ahmetadil, Susuz ve Tahtayazı bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 14.00 arasında çok sayıda cadde ve sokakta ve ayrıca Erbakan, Kuzey Ankara, 1071 Malazgirt ve Melikşah bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

09 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Ahmetadil, Susuz ve Tahtayazı bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Ekrem Kavur başta olmak üzere çok sayıda cadde ve sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kızılcahamam

07 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Dereneci ve Mahkemeağcin bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında Taşlıca bölgesinde kesinti uygulanacaktır.

Yine aynı gün saat 09.00 ile 13.00 arasında Çengeller, Kızılcaören ve Özdere bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

08 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Sipahiler ve Güvem bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

Aynı gün farklı saat aralıklarında çeşitli cadde ve sokaklarda elektrik kesintileri uygulanacaktır.

09 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Güneysaray bölgesinde kesinti olacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında çok sayıda mahalle ve sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sincan

07 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında İlyakut, Mülk, Ayaş Ankara Yolu ve Akçaören bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 15.00 arasında Çiçektepe ve çevresindeki çok sayıda sokakta kesinti uygulanacaktır.

08 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında Yenikayı, İlyakut ve çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında Olukpınar ve farklı mahallelerde kesinti yapılacaktır.

09 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında çeşitli cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ayrıca saat 09.30 ile 14.30 arasında Yeni Peçenek bölgesinde ve saat 09.30 ile 17.30 arasında çok sayıda mahallede kesinti yapılacaktır.

Yenimahalle

09 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında 2014, 2013, 2021 Sokak Kardelenler Sitesi, 2012 Sokak Saygınlar Sitesi, 2012, 1904 ve 2015 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çankaya

07 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında Kömürcü ve Yakupabdal bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 12.00 arasında Ihlamur, Sarmaşık ve Kavaklı sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

08 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Ziyabey ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.

09 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Doğukent ve Yakupabdal bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 14.00 arasında Dodurga Mahallesi ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gölbaşı

07 Nisan 2026 tarihinde saat 10.30 ile 13.30 arasında Türkan Şoray Caddesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Koparan ve çevresinde kesinti uygulanacaktır.

Yine aynı saatler arasında Çayırlı, İkizce ve birçok mahallede elektrik kesintisi olacaktır.

08 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Hacılar ve çevresindeki sokaklarda kesinti yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında Atatürk ve Halaçlı bölgelerinde, ayrıca saat 09.45 ile 17.45 arasında Halaçlı’da elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Ankara, Karaoğlan ve çok sayıda mahalle ile kooperatif alanlarında elektrik kesintisi yapılacaktır.