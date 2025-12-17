Ankara elektrik kesintisi! 17-18 Aralık Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Aralıkgünü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışmalar devam etmektedir. Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti nedeni şebeke arızasıdır. Belirtilen bölgelerde bilgimiz dâhilinde arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Aydınlar Mahallesi

Aydınlar Mahallesi Ece Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Aydınlar Mahallesi Çelikkale Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Aydınlar Mahallesi İğde Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Aydınlar Mahallesi İsa Yalçın Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Aydınlar Mahallesi Pir Sultan Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Aydınlar Mahallesi Sokullu Mehmetpaşa Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Harbiye Mahallesi

Harbiye Mahallesi Sokullu Mehmetpaşa Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Harbiye Mahallesi Niğde Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Harbiye Mahallesi Çetin Emeç Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Naci Çakır Mahallesi

Naci Çakır Mahallesi 756 Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Naci Çakır Mahallesi Dikmen Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi

Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi Nimet Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi Salkımsöğüt Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi Sokullu Mehmetpaşa Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi Tevfik Fikret Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi Çetin Emeç Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi Ninni Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi Virajlı Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Şehit Cevdet Özdemir Mahallesi

Şehit Cevdet Özdemir Mahallesi Ece Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Şehit Cevdet Özdemir Mahallesi Sokullu Mehmetpaşa Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Beytepe Mahallesi

Beytepe Mahallesi Beyler Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Beytepe Mahallesi 1658 Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Beytepe Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Beytepe Mahallesi Ali Kuşçu Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Konutkent Mahallesi

Konutkent Mahallesi 3028 Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Konutkent Mahallesi Diyap Ağa Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Yaşamkent Mahallesi

Yaşamkent Mahallesi 3123 Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Yaşamkent Mahallesi 3125 Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Yaşamkent Mahallesi 3129 Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Yaşamkent Mahallesi Mehmet Rifat Börekçi Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Yaşamkent Mahallesi 3132 Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Yaşamkent Mahallesi 3130 Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Yaşamkent Mahallesi 3124 Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Yaşamkent Mahallesi 3127 Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Yaşamkent Mahallesi 3055 Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Yaşamkent Mahallesi Diyap Ağa Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Göktürk Mahallesi

Göktürk Mahallesi Diyap Ağa Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Göktürk Mahallesi 169 Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Göktürk Mahallesi 170 Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Göktürk Mahallesi 173 Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Çayyolu Mahallesi

Çayyolu Mahallesi Ankara Evleri Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Çayyolu Mahallesi 2522 Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Çayyolu Mahallesi Kışlalı (Engürü Villaları) Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Çayyolu Mahallesi 2706 Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Çayyolu Mahallesi 2704 Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Çayyolu Mahallesi Çayyolu Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Çayyolu Mahallesi 2709 Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Çayyolu Mahallesi 2707 Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Bahçelievler Mahallesi

Bahçelievler Mahallesi 56 Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Bahçelievler Mahallesi 35 Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Bahçelievler Mahallesi 34 Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Mutlukent Mahallesi

Mutlukent Mahallesi Ali Kuşçu Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Mutlukent Mahallesi Fırat Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Kışlalı (Engürü Villaları) Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.