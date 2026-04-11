Ankara elektrik kesintisi! 11-12-13 Nisan Çankaya, Etimesgut, Beypazarı elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Nisan günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 11-12-13 NİSAN

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

13 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında 1414, Yeni Karaköy, Yeşilyurt, Karacaören TOKİ, Karacaören Mahallesi ve Hacı Bayram Veli çevresinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 14.00 ile 15.30 arasında Karayer 2, Oduncu Yolu, Şehit Orhan Yıldız ve 574 numaralı sokaklarda kesinti yapılacaktır.

14 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Aydıncık bölgesinde, saat 13.30 ile 16.30 arasında ise Kavaklı ve Aydıncık bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

15 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Kavaklı bölgesinde, saat 13.30 ile 16.30 arasında ise Tatlar Köyü, Çayırözü, Sakız Ağacı ve Tatlar Mahallesi çevresinde kesinti uygulanacaktır.

BEYPAZARI

11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Dibecik Mücavir alanında elektrik kesintisi yapılacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Boztepe Küme Evler, Esertepe ve Taşlı Tarla bölgelerinde, saat 09.30 ile 17.00 arasında ise Başağaç ve Ilıman Küme çevresinde kesinti uygulanacaktır.

14 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında Adaören bölgesinde, saat 09.30 ile 17.00 arasında Dereli bölgesinde elektrik kesintisi olacaktır.

15 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.30 arasında Sopçaalan bölgesinde kesinti yapılacaktır.

ÇANKAYA

11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Fırat, Dumlupınar ve 1596 numaralı sokaklarda, saat 10.00 ile 11.30 arasında ise Ihlamur, Sarmaşık ve Kavaklı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde saat 01.00 ile 06.00 arasında Dumlupınar, Dumlupınar Bulvarı, Prof. Dr. Muammer Aksoy ve 2375 numaralı sokakta kesinti yapılacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 12.00 arasında 1443, 1441, 1454, Muhsin Yazıcıoğlu, Dumlupınar ve Ufuk Üniversitesi çevresinde; saat 09.30 ile 12.30 arasında Gazi Mustafa Kemal, Necatibey, Ihlamur, Fevzi Çakmak 1, İzmir 1 ve Sümer 1 bölgelerinde kesinti olacaktır. Saat 10.00 ile 11.30 arasında Ihlamur, Sarmaşık ve Kavaklı bölgelerinde, saat 12.00 ile 15.13 arasında Yıldırım, Özal, Şehit Mehmet Aras ve 53 numaralı sokakta kesinti uygulanacaktır. Saat 13.00 ile 15.15 arasında 5629 numaralı sokakta, saat 13.30 ile 16.30 arasında ise Zafer, İzmir 1, Ihlamur ve Menekşe 1 bölgelerinde kesinti yapılacaktır. Ayrıca saat 09.30 ile 17.30 arasında Fırat, Dumlupınar ve 1596 numaralı sokaklarda kesinti olacaktır.

14 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Sevkur, Dodurga Mahallesi, Alacaatlı Mahallesi ve çevresindeki çok sayıda sokak ve siteyi kapsayan geniş bir alanda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 12.30 arasında 1450 ve Mevlana sokaklarında, saat 13.30 ile 16.30 arasında ise belirtilmeyen bazı bölgelerde kesinti yapılacaktır.

15 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında 1450, Mevlana ve Erol Yaşar Türkalp sokaklarında, saat 13.30 ile 16.30 arasında Mithatpaşa, Zafer, Atatürk ve Bayındır 1 bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ETİMESGUT

11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında çok sayıda cadde ve mahalleyi kapsayan geniş bir alanda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Nisan 2026 tarihinde saat 01.00 ile 05.00 arasında Yapracık, Turkuaz Mahallesi ve çevresindeki çok sayıda sokak ve yerleşim alanında geniş kapsamlı kesintiler yapılacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 14.30 arasında 2453 ve 2454 numaralı sokaklarda, saat 09.00 ile 17.00 arasında ise Fatih Sultan Mehmet, Ahmetadil, Güvercinlik ve 2685 numaralı sokakta kesinti uygulanacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde saat 01.00 ile 06.00 arasında Dumlupınar ve çevresinde, saat 09.00 ile 12.00 arasında Bağlıca ve çevresindeki çok sayıda sokakta, saat 13.30 ile 15.30 arasında yine Bağlıca bölgesinde kesinti yapılacaktır.

14 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Bağlıca ve çevresinde, saat 13.30 ile 15.30 arasında ise Aynalı ve Höyük bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 17.00 arasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi ve çevresinde kesinti olacaktır.

KEÇİÖREN

11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında Bağlum bölgesinde, saat 09.30 ile 17.30 arasında 1766, Merkez ve Marangeli sokaklarında, saat 09.00 ile 17.00 arasında ise çok sayıda cadde ve mahalleyi kapsayan geniş bir alanda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında Şıhali, Karakaş ve çevresindeki sokaklarda kesinti yapılacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 1766, Merkez ve Marangeli sokaklarında, saat 09.30 ile 12.30 arasında Pınar, Feza ve çevresinde, saat 13.30 ile 16.30 arasında ise Kösrelik Küme, Güzelyurt Bağlum ve çevresindeki bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Merkez Yediören ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.