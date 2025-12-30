Ankara ASKİ su kesintisi! 30-31 Aralık Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 30 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

SİNCAN

Plansız su kesintisi bulunmaktadır.

Arıza tarihi 30.12.2025 saat 03.45'tir.

Tahmini tamir tarihi 31.12.2025 saat 02.00'dir.

Menderes Mahallesi Mevlana Caddesi içerisinde oluşan ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.

Kesintiden etkilenen mahalleler şunlardır:

29 Ekim Mahallesi, Menderes Mahallesi, Çoğlu Mahallesi, Adalet Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi.

KEÇİÖREN

Plansız su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır.

Arıza tarihi 30.12.2025 saat 10.40'tır.

Tahmini tamir tarihi 30.12.2025 saat 23.55'tir.

Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynakları üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. 30.12.2025 tarihinde saat 10.40 ile 23.55 arasında belirtilen mahallelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü görülebilir.

Çamlıdere Barajı'nda su arzını artırmaya yönelik çalışmalar birkaç gün içerisinde tamamlanacak olup bu sorunlar büyük ölçüde giderilecektir.

Etkilenen mahalleler şunlardır:

Bağlum Karakaya, Hisar, Kafkas, Karşıyaka, Yükseltepe, Şehit Kubilay, Atapark, Aktepe, Çaldıran, Yeşiltepe, Kamil Ocak, İncirli, Bademlik, Bağlarbaşı, Yayla, Basınevleri, Karargahtepe, Sancaktepe, Etlik, Ayvalı, 19 Mayıs, Uyanış, Şefkat, Ufuktepe, Kalaba ve Esertepe mahalleleri ile civarı.

POLATLI

Plansız su kesintisi uygulanacaktır.

Arıza tarihi 30.12.2025 saat 11.30'dur.

Tahmini tamir tarihi 30.12.2025 saat 23.00'tür.

Şentepe Mahallesi'nin bir bölümünde, Şehit Murat Erden Caddesi üzerinde bulunan dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle saat 11.30 ile 19.00 arasında su verilemeyecektir. Ekipler arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Kesintiden Şentepe Mahallesi'nin bir bölümü etkilenecektir.

AKYURT

Planlı su kesintisi yapılacaktır.

Arıza tarihi 30.12.2025 saat 11.50'dir.

Tahmini tamir tarihi 30.12.2025 saat 17.00'dir.

Balıkhisar Mahallesi Sağlık Ocağı yanında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Kesintiden Balıkhisar Mahallesi etkilenecektir.

KAZAN

Planlı su kesintisi bulunmaktadır.

Arıza tarihi 30.12.2025 saat 18.45'tir.

Tahmini tamir tarihi 31.12.2025 saat 08.30'dur.

Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynakları üzerindeki yük artmıştır. Bu kapsamda Çamlıdere Barajı'nda su arzını artırmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu nedenle belirtilen saatler arasında basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabilecektir.

Kesintiden Saray Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi ile Saraykent Sanayi Sitesi ve bu alanlara bağlı cadde ve sokaklar etkilenecektir.