Amerika başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta başlıyor? ABD ara seçimleri Türkiye saatiyle kaçta?

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Yarın yapılacak seçim bir başkanlık seçimi değil, ABD ara seçimi. Bu seçimde Temsilciler Meclisi'nin tamamı, Senato'nun üçte biri ve pek çok eyaletin valisi belirlenecek. İşte ABD'deki 3 Kasım seçimlerinin saatine, kapsamına ve sonuçların ne zaman belli olacağına dair merak edilenler.

AMERİKA BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

ABD'de 3 Kasım 2026'da yapılacak seçim bir başkanlık seçimi değil, ara seçim. ABD'de başkanlık seçimleri 4 yılda bir yapılıyor ve bir sonraki başkanlık seçimi Kasım 2028'de gerçekleştirilecek. Başkanın görev süresinin ortasında yapılan seçimlere ise ara seçim adı veriliyor.

ABD SEÇİMLERİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

ABD'de sandıklar, 3 Kasım 2026 Salı günü eyaletlere göre farklı saatlerde açılacak. Doğu Yakası'ndaki eyaletlerin büyük bölümünde oy verme işlemi yerel saatle 06.00 ile 07.00 arasında başlayacak. Bu saatler, Türkiye saatiyle 14.00 ile 15.00'e denk geliyor. Bazı küçük yerleşim yerlerinde sandıklar daha erken, Türkiye saatiyle 13.00'te açılabiliyor.

Batı Yakası'ndaki eyaletlerde ise oy verme işlemi Türkiye saatiyle 17.00 civarında başlayacak.

ABD SEÇİMLERİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Sandıkların kapanış saatleri de eyaletten eyalete değişiyor. İlk sandıklar, Türkiye saatiyle 4 Kasım Çarşamba gece saat 02.00 civarında kapanmaya başlayacak. Doğu Yakası'ndaki eyaletlerin büyük bölümünde oy verme işlemi Türkiye saatiyle 03.00 ile 04.00 arasında sona erecek. Son sandıklar ise Alaska ve Hawaii'de, Türkiye saatiyle sabah 08.00 civarında kapanacak.

ABD ARA SEÇİMLERİNDE NELER BELİRLENECEK?

3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde ABD Kongresi'nin yeni yapısı belirlenecek. Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı için oy kullanılacak. Temsilciler Meclisi üyelerinin görev süresi 2 yıl olduğu için tüm sandalyeler her iki yılda bir yenileniyor.

Senato'da ise 33'ü olağan, 2'si özel seçim olmak üzere toplam 35 sandalye için oy verilecek. Senatörlerin görev süresi 6 yıl olduğundan, Senato'nun yaklaşık üçte biri her iki yılda bir yenileniyor. Bunların yanı sıra pek çok eyalette vali seçimleri de yapılacak.

ARA SEÇİMLER NEDEN ÖNEMLİ?

Ara seçimlerin sonuçları, başkanın görev süresinin geri kalanında karşısında bulacağı Kongre'nin yapısını belirliyor. Kongre'deki çoğunluğun hangi partide olacağı, başkanın gündemindeki yasaları ne ölçüde hayata geçirebileceğini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle ara seçimler, ABD siyasetinin önümüzdeki iki yılı açısından kritik önem taşıyor.

ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ABD'de seçim sonuçları, sandıkların kapanmasının ardından eyalet eyalet açıklanmaya başlayacak. İlk sonuçların Türkiye saatiyle 4 Kasım Çarşamba sabaha karşı gelmesi bekleniyor. Ancak yarışın çekişmeli geçtiği eyaletlerde ve posta yoluyla kullanılan oyların sayımının uzun sürdüğü yerlerde kesin sonuçların netleşmesi birkaç günü bulabiliyor.