MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan’ın oğlu Enes Doğan ile Zehra Çelik’in düğünü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin nikâh şahidi olmasıyla gündeme geldi. Ankara’da gerçekleştirilen düğün törenine siyasi çevreden çok sayıda isim de katıldı. Güncel haberlerde yer alan bilgilere göre nikâh, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer tarafından kıyıldı; Devlet Bahçeli’nin yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da nikâh şahidi oldu. Peki, Alparslan Doğan kimdir? MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın oğlu Enes Doğan kimdir? Detaylar...

ALPARSLAN DOĞAN KİMDİR?

Alparslan Doğan, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Ankara teşkilatında görev yapan siyasetçidir. MHP Ankara İl Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde Alparslan Doğan, Ankara İl Başkanı olarak gösterilmektedir.

Doğan, 1975 yılında Ankara’nın Bala ilçesinde dünyaya geldi. Biyografisine ilişkin yayımlanan kaynaklarda, 10 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olduğu; ilk öğrenimini Bala Büyükboyalık Köyü İlkokulu’nda, lise eğitimini ise Ankara Ayvalı Farabi Lisesi’nde tamamladığı belirtiliyor.

MHP TEŞKİLATINDAKİ GÖREVLERİ

Alparslan Doğan’ın MHP içerisindeki siyasi kariyerinde Keçiören teşkilatı önemli bir yer tutuyor.

Kaynaklarda Doğan’ın 2005 yılında MHP Keçiören İlçe Başkanlığı bünyesinde göreve başladığı, 2014 yılında ilçe başkan yardımcılığı görevinde bulunduğu ve sonraki dönemde MHP Ankara teşkilatında görev aldığı belirtiliyor. 2017-2018 döneminde MHP Keçiören İlçe Başkanlığı görevine getirildiğine ilişkin bilgiler de çeşitli haber kaynaklarında yer alıyor.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediye Meclis üyeliklerine seçildi. Doğan, 2023 yılında MHP Ankara İl Başkanlığı görevine getirildiği sırada Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediye Meclis üyeliği görevlerini yürütüyordu.

MHP ANKARA İL BAŞKANLIĞI GÖREVİ

Alparslan Doğan, 2023 yılında MHP Ankara İl Başkanı olarak görevlendirildi. Görevlendirmenin ardından 15 Ekim 2023’te düzenlenen MHP Ankara 14. Olağan İl Kongresi’nde tek aday olarak girdiği seçimde yeniden il başkanı seçildi.

DHA’nın kongre haberinde Doğan’ın tek aday olarak seçime girdiği ve oylamanın ardından yeniden MHP Ankara İl Başkanı olduğu aktarılıyor. MHP Ankara İl Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde de güncel olarak Alparslan Doğan il başkanı olarak yer alıyor.

Doğan, il başkanlığı döneminde MHP’nin Ankara’daki teşkilat çalışmalarında ve siyasi programlarında yer almaya devam etti.

MHP ANKARA İL BAŞKANI ALPARSLAN DOĞAN'IN OĞLU ENES DOĞAN KİMDİR?

Enes Doğan’ın adı, Zehra Çelik ile gerçekleştirdiği evlilik nedeniyle 8 Ağustos 2026 tarihinde gündeme geldi. Güncel haberlerde Enes Doğan ile Zehra Çelik’in evlendiği ve düğün töreninin Ankara’da gerçekleştirildiği bildirildi.

Enes Doğan hakkında kamuya açık ve güvenilir kaynaklarda kapsamlı bir biyografi bulunmuyor. Bu nedenle doğum tarihi, yaşı, eğitim durumu ve mesleği gibi doğrulanmamış bilgiler hakkında kesin ifadeler kullanmak mümkün değil.

Kamuoyuna yansıyan doğrulanabilir bilgi, Enes Doğan’ın Alparslan Doğan’ın oğlu olduğu ve Zehra Çelik ile evlendiğidir.