Ali Mahir Başarır neden listede yok? Ali Mahir Başarır kimdir, nereli?

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Ali Mahir Başarır, Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda seçilen 160 kişilik Parti Meclisi'ne girmedi. Genel Başkan Özgür Özel'in hazırladığı listede Başarır'ın adı yoktu; liste dışında kalan milletvekillerinin TBMM'deki görevleri nedeniyle listeye alınmadığı bildirildi.

Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayın ikinci gününde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu blok listeyle seçildi. Bin 202 kayıtlı delegeden bin 116'sı oy kullandı, bin 98 oy geçerli sayıldı.

ALİ MAHİR BAŞARIR NEDEN LİSTEDE YOK?

Ali Mahir Başarır, TBMM'deki görevi nedeniyle Parti Meclisi listesine alınmayan isimler arasında yer aldı. Başarır, Yeni Parti'nin TBMM Grup Başkanvekili; diğer iki grup başkanvekili Murat Emir ve Gökhan Günaydın ile Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl de listeye girmedi.

Kurucular Kurulu'ndaki 90 milletvekilinin 75'i listeye girdi. Girmeyen 15 isim arasında İdare Amiri Harun Özgür Yıldızlı, Katip Üye Aliye Coşar, Veli Ağbaba ve Bülent Tezcan da var. Liste dışında kalanlardan bazılarının TBMM'deki grup yönetiminde görev alabileceği belirtildi; Başarır ise listeyle ilgili bir açıklama yapmadı.

ALİ MAHİR BAŞARIR PARTİ MECLİSİNE GİRDİ Mİ?

Ali Mahir Başarır bu kurultayda Parti Meclisi'ne girmedi. Oysa siyasi geçmişinde parti meclisi üyeliği var: CHP'nin 25-26 Temmuz 2020'deki 37. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi üyesi seçilmişti.

ALİ MAHİR BAŞARIR KİMDİR?

Ali Mahir Başarır avukat ve siyasetçi. İlk, orta ve lise öğrenimini Tarsus'ta tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu, aynı üniversitede kamu hukuku alanında yüksek lisans yaptı. İstanbul'da serbest avukatlık yaptı; Maltepe Spor Kulübü ve Kartal Spor Kulübü'nde yönetici olarak görev aldı.

Siyasete 1992'de CHP Tarsus ilçe örgütünde başladı ve 2011 genel seçimlerinde Mersin milletvekili aday adayı oldu. 24 Haziran 2018'de Mersin milletvekili seçildi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda çalıştı. 2023 seçimlerinde yeniden milletvekili oldu ve 3 Haziran 2023'te CHP Grup Başkanvekili seçildi. Bu görev Haziran 2026'da sona erdi. Başarır daha sonra 90 milletvekilinin yer aldığı Yeni Parti Kurucular Kurulu'na katıldı.

ALİ MAHİR BAŞARIR HANGİ PARTİDEN?

Ali Mahir Başarır Yeni Parti'den Mersin milletvekili ve partinin TBMM Grup Başkanvekili. Yeni Parti'nin genel başkanı Özgür Özel.

ALİ MAHİR BAŞARIR NERELİ?

Ali Mahir Başarır Mersinli; 3 Eylül 1975'te Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu.

ALİ MAHİR BAŞARIR KAÇ YAŞINDA?

Ali Mahir Başarır 51 yaşında. Avukat Sebla Öztürk Başarır ile evli, iki kızı var.