İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayda, Eski İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şube Eş Başkanı Avukat Ali Aydın, dağlık alanda ölü bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alınırken, emniyet kaynaklarından edinilen bilgiler doğrultusunda olayın detayları netleşmeye başladı. Peki, Ali Aydın neden öldü, kim öldürdü? Eski İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın kimdir? Ali Aydın kaç yaşında öldü, nereli? Detaylar...

ALİ AYDIN NEDEN ÖLDÜ?

Avukat Ali Aydın'ın ölüm nedeni, olay yerinde yapılan ilk incelemeler ve adli süreç kapsamında değerlendirildi. İzmir'in Çiğli ilçesi Evka-2 bölgesinde, dağlık alanda hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin İnsan Hakları Derneği'nin eski İzmir Şube Eş Başkanı Avukat Ali Aydın olduğu tespit edildi. Yapılan ilk değerlendirmelerde, Aydın'ın darp edildiği ve bu darp sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ali Aydın'ın kesin ölüm nedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemleriyle adli kayıtlara geçirildi.

ALİ AYDIN'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Olayın aydınlatılması amacıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında M.D.E. (30) isimli şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette verdiği ifadede şüpheli M.D.E.'nin, uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında olduğunu ve bu esnada Avukat Ali Aydın'ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Yetkililer, olayın gerçekleştiği sırada Ali Aydın'ın yürüyüş yapmak amacıyla dağlık alanda bulunduğunu belirtti.

Soruşturma süreci, adli makamların gözetiminde devam etmektedir.

ESKİ İHD İZMİR EŞ BAŞKANI ALİ AYDIN KİMDİR?

Ali Aydın, uzun yıllar boyunca hukuk alanında faaliyet göstermiş bir avukat olarak tanınıyordu. Aynı zamanda İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi'nde Eş Başkanlık görevinde bulunmuş, bu görev süresi boyunca insan hakları temelli çalışmalar yürütmüştü.

Mesleki yaşamında hukuk ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla bilinen Aydın, İzmir'de kamuoyunun yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyordu. Görev yaptığı dönemlerde sivil toplum faaliyetleri kapsamında çeşitli hukuki süreçlerde aktif rol aldı.

ALİ AYDIN KAÇ YAŞINDA?

Yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamalara göre Avukat Ali Aydın, 69 yaşındaydı. Olayın ardından yapılan kimlik tespiti ve adli kayıtlar, yaş bilgisini doğruladı.

ALİ AYDIN NERELİ?

Ali Aydın'ın doğum yeri ve memleket bilgisi, resmi kaynaklar tarafından paylaşılan bilgiler arasında yer almadı.

ADLİ SÜREÇ VE SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ali Aydın'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili adli süreç, savcılık koordinesinde sürdürülüyor. Gözaltına alınan şüpheli M.D.E. ile ilgili işlemler, yasal çerçevede devam ediyor.