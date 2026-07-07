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Hindistan'da heyelan tankeri ve insanları sürükledi: 3 ölü, 9 yaralı

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Hindistan'ın Kerala eyaletinde Wayanad Tünel Projesi kapsamında yapılan çalışmalar sırasında meydana gelen heyelanda 3 işçi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hindistan'da Wayanad Tünel Projesi çalışmalarının sürdüğü Kalladi'deki Meenakshi Köprüsü yakınlarında meydana gelen heyelanda 3 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı. Toprak altında kanları kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde Kozhikode ile Wayanad bölgelerini birbirine bağlamak amacıyla hayata geçirilen Wayanad Tünel Projesi çalışmalarının sürdüğü Kalladi'deki Meenakshi Köprüsü yakınlarında heyelan meydana geldi. Heyelan, tünel projesinde çalışan işçilerin kullandığı geçici barakaları vurdu ve çok sayıda işçiyi enkaz altında mahsur bıraktı. Güvenlik kamerası görüntüleri, çamur selinin bir akaryakıt tankerini ve diğer araçları sürükleyip götürdüğünü kaydetti. Dev toprak parçasının bölgedeki araçları ve insanları yuttuğu olayda 3 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı. Çok sayıda kişinin de toprak altında kaldığını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Wayanad Tünel Projesi tamamlandığında ülkenin en uzun üçüncü kara yolu tüneli olacak. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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