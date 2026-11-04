Alfred Schreuder kimdir? Kasımpaşa ile anlaşan Hollandalı hoca hangi takımları çalıştırdı?

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Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu'nun boşalttığı koltuğa Hollandalı Alfred Schreuder oturuyor. Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, 4 Kasım 2026'da iki tarafın sezon sonuna kadar anlaştığını yazdı. Kulübün resmi açıklaması henüz gelmedi.

Schreuder'in son durağı Almanya Milli Takımı'ydı. 2026 Dünya Kupası'nda Julian Nagelsmann'ın teknik ekibindeydi.

ALFRED SCHREUDER KASIMPAŞA İLE ANLAŞTI MI?

Alfred Schreuder, Yağız Sabuncuoğlu'nun 4 Kasım 2026'daki haberine göre Kasımpaşa ile sezon sonuna kadar anlaştı. Kasımpaşa imzayı henüz duyurmadı.

Arayış, yönetimin Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe teknik direktörü olmasına onay vermesiyle başladı. Listenin başında önce Abdullah Avcı vardı. Avcı ile yapılan görüşmede sorun çıkınca yönetim Schreuder ile görüşmeye başladı.

ALFRED SCHREUDER KİMDİR?

Alfred Schreuder, Hollandalı teknik direktör ve eski orta saha oyuncusu. Teknik direktör olarak en büyük başarısını Club Brugge'de yaşadı ve 2021-2022 sezonunda Belçika ligi şampiyonluğunu kazandı.

Kariyerinin önemli bir bölümü yardımcı antrenörlükle geçti. Hoffenheim'da Huub Stevens'ın ve Julian Nagelsmann'ın, Ajax'ta Erik ten Hag'ın, 2020'de Barcelona'da Ronald Koeman'ın yardımcısıydı. Almanya Futbol Federasyonu (DFB), 10 Mart 2026'da Schreuder'in Dünya Kupası için Nagelsmann'ın ekibine katıldığını açıkladı. İkili, Nagelsmann'ın genç yaşta takımın başına geçtiği Hoffenheim'da birlikte çalışmıştı. Schreuder aynı aylarda Anderlecht'in teknik direktörlüğü için en güçlü aday olarak gösteriliyordu, ama Belçika'ya gitmedi.

ALFRED SCHREUDER KAÇ YAŞINDA?

Alfred Schreuder 54 yaşında. 2 Kasım 1972'de doğdu, yani Kasımpaşa haberi doğum gününden iki gün sonra geldi.

ALFRED SCHREUDER HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Alfred Schreuder teknik direktör olarak Twente, Hoffenheim, Club Brugge, Ajax, Al Ain, Al Nasr ve Al-Diriyah'ı çalıştırdı. Twente'nin başına 2013'te geçici olarak geçti, 2014'te asıl teknik direktör oldu ve Ağustos 2015'te görevden alındı. Hoffenheim dönemi Temmuz 2019'da başladı, Haziran 2020'de bitti.

Ocak 2022'de Philippe Clement'in yerine Club Brugge'e geldi ve sezonu şampiyonlukla kapattı. Mayıs 2022'de Ajax, Erik ten Hag'ın yerine onu getirdi. Amsterdam'daki dönemi uzun sürmedi: Ocak 2023'te görevine son verildi.

Sonraki adres Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Mayıs 2023'te Al Ain ile anlaştı, Kasım 2023'te karşılıklı anlaşmayla ayrılıp aynı ay Al Nasr'a geçti ve Mayıs 2025'e kadar orada kaldı. Aralık 2025'te Suudi Arabistan'ın ikinci liginde oynayan Al-Diriyah'ın başına geçti. Takım üçüncü sıradayken ve son dört maçta iki yenilgi almışken, Mayıs 2026'da görevden alındı.

ALFRED SCHREUDER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Alfred Schreuder futbolculuğunda orta sahada oynadı. 1991'de Feyenoord'da profesyonel oldu; ardından RKC Waalwijk (1993-1997), NAC Breda (1997-2003) ve yeniden Feyenoord (2003-2007) formasını giydi. Son yıllarında Twente, SDV Barneveld ve Vitesse'de oynadı, Ocak 2009'da futbolu bıraktı. Kariyeri boyunca 366 maça çıktı ve 15 gol attı.

Aynı yıl Twente'de yardımcı antrenör oldu. Steve McClaren'ın ekibinde başlayan bu görev, onu dört yıl sonra ilk kez takımın başına taşıdı.