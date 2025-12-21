AKŞAM EZANI 21 ARALIK 2025: Akşam ezanı kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde akşam ezanı kaçta okunuyor?

21 Aralık 2025 Pazar günü, İslam dünyası için önemli bir tarih. Üç Aylar'ın başlangıcıyla birlikte, ibadet bilinci ve manevi farkındalık artıyor. Özellikle akşam namazı vakti, sadece farz bir ibadet saati değil, aynı zamanda manevi bir hatırlatma niteliği taşıyor. eki, Akşam ezanı kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde akşam ezanı kaçta okunuyor? Haberimizde, 21 Aralık 2025 tarihinde akşam ezanı saatlerini İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya ve diğer iller açısından detaylı olarak bulabilirsiniz.

AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR 21 ARALIK 2025?

Akşam ezanı vakti geldiğinde, oruç tutanlar için iftar saati başlar ve Müslümanlar hem farz hem de nafile ibadetlerini yerine getirme fırsatı bulur. Üç Aylar'ın başlamasıyla birlikte, namaz, Kur'an-ı Kerim okuma, sadaka verme ve dua gibi ibadetler daha fazla önem kazanır. Bu özel günde akşam ezanı, manevi atmosferi güçlendiren bir an olarak öne çıkar.

21 ARALIK İSTANBUL AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

21 Aralık 2025 Pazar günü İstanbul'da akşam ezanı 17:46'da okunacak. İstanbul gibi büyük şehirlerde, akşam ezanı vakti sadece namazın başlangıcı değil, aynı zamanda günlük yaşamın ritmini belirleyen önemli bir zaman dilimidir. Bu saatte oruçlar açılır, namaz kılınır ve manevi farkındalık artar.

AKŞAM EZANI VAKİTLERİ İL İL 21 ARALIK 2025

21 ARALIK ANKARA AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

Ankara'da 21 Aralık 2025 Pazar günü akşam ezanı 17:34'te okunacak. Başkentte yaşayan Müslümanlar, günün bu saatinde hem farz namazlarını eda eder hem de nafile ibadetlerle ruhlarını besler. Üç Aylar'ın başlangıcına denk gelen bu vakit, manevi hayat için özel bir anlam taşır.

21 ARALIK İZMİR AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

İzmir'de 21 Aralık 2025 Pazar günü akşam ezanı 18:01'de okunacak. Ege Bölgesi'nin bu güzel şehrinde gün batımı ile birlikte akşam namazı vaktine girilir. Oruç tutanlar iftarlarını açarken, namaz sonrası tesbih ve dua ile manevi atmosfer güçlenir.

DİĞER İLLERDE AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR? BURSA, ANTALYA, KONYA

Bursa Akşam Ezanı: 17:48

Antalya Akşam Ezanı: 17:51

Konya Akşam Ezanı: 17:41

Türkiye'nin farklı illerinde akşam ezanı vakti güneşin batışına göre değişir. Kış mevsimi ve günlerin kısalmasıyla birlikte ezan saatleri erken saatlere kayar. Müslümanlar, bu vakitleri hem farz namaz hem de nafile ibadetlerle değerlendirmeyi önemser.