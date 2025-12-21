Haberler

AKŞAM EZANI 21 ARALIK 2025: Akşam ezanı kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde akşam ezanı kaçta okunuyor?

AKŞAM EZANI 21 ARALIK 2025: Akşam ezanı kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde akşam ezanı kaçta okunuyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de yaşayan Müslümanlar, 21 Aralık 2025 Pazar günü Üç Aylar'ın ilk gününü idrak ederken, akşam ezanı vakitlerini merak ediyor. Peki, Akşam ezanı kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde akşam ezanı kaçta okunuyor? 21 Aralık akşam ezanı saatleri haberimizde!

21 Aralık 2025 Pazar günü, İslam dünyası için önemli bir tarih. Üç Aylar'ın başlangıcıyla birlikte, ibadet bilinci ve manevi farkındalık artıyor. Özellikle akşam namazı vakti, sadece farz bir ibadet saati değil, aynı zamanda manevi bir hatırlatma niteliği taşıyor. eki, Akşam ezanı kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde akşam ezanı kaçta okunuyor? Haberimizde, 21 Aralık 2025 tarihinde akşam ezanı saatlerini İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya ve diğer iller açısından detaylı olarak bulabilirsiniz.

AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR 21 ARALIK 2025?

Akşam ezanı vakti geldiğinde, oruç tutanlar için iftar saati başlar ve Müslümanlar hem farz hem de nafile ibadetlerini yerine getirme fırsatı bulur. Üç Aylar'ın başlamasıyla birlikte, namaz, Kur'an-ı Kerim okuma, sadaka verme ve dua gibi ibadetler daha fazla önem kazanır. Bu özel günde akşam ezanı, manevi atmosferi güçlendiren bir an olarak öne çıkar.

21 ARALIK İSTANBUL AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

21 Aralık 2025 Pazar günü İstanbul'da akşam ezanı 17:46'da okunacak. İstanbul gibi büyük şehirlerde, akşam ezanı vakti sadece namazın başlangıcı değil, aynı zamanda günlük yaşamın ritmini belirleyen önemli bir zaman dilimidir. Bu saatte oruçlar açılır, namaz kılınır ve manevi farkındalık artar.

AKŞAM EZANI VAKİTLERİ İL İL 21 ARALIK 2025

AKŞAM EZANI 21 ARALIK 2025: Akşam ezanı kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde akşam ezanı kaçta okunuyor?

21 ARALIK ANKARA AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

Ankara'da 21 Aralık 2025 Pazar günü akşam ezanı 17:34'te okunacak. Başkentte yaşayan Müslümanlar, günün bu saatinde hem farz namazlarını eda eder hem de nafile ibadetlerle ruhlarını besler. Üç Aylar'ın başlangıcına denk gelen bu vakit, manevi hayat için özel bir anlam taşır.

21 ARALIK İZMİR AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

İzmir'de 21 Aralık 2025 Pazar günü akşam ezanı 18:01'de okunacak. Ege Bölgesi'nin bu güzel şehrinde gün batımı ile birlikte akşam namazı vaktine girilir. Oruç tutanlar iftarlarını açarken, namaz sonrası tesbih ve dua ile manevi atmosfer güçlenir.

DİĞER İLLERDE AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR? BURSA, ANTALYA, KONYA

Bursa Akşam Ezanı: 17:48

Antalya Akşam Ezanı: 17:51

Konya Akşam Ezanı: 17:41

Türkiye'nin farklı illerinde akşam ezanı vakti güneşin batışına göre değişir. Kış mevsimi ve günlerin kısalmasıyla birlikte ezan saatleri erken saatlere kayar. Müslümanlar, bu vakitleri hem farz namaz hem de nafile ibadetlerle değerlendirmeyi önemser.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayal Köseoğlu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi

Ünlü oyuncu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi
4,5 saatlik yol 1,5 saate düşecek! Bölge halkının dört gözle beklediği çalışmada sona gelindi

4,5 saatlik yolu 1,5 saate düşürecek hat için geri sayım başladı
Süper Lig takımlarını da ilgilendiriyor! Afrika Kupası için tarihi karar

Takımlarımızı da epey ilgilendiriyor! Afrika Kupası için tarihi karar
İETT otobüsü aldı, mahalleliyi peşine taktı! Akşam olunca ışıklar açılıyor, müzik başlıyor

Kentin sarı fenomeni! Akşam olunca ışıklar açılıyor, müzik başlıyor
Hayal Köseoğlu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi

Ünlü oyuncu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi
Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında 4 yıl sonra bir ilk

Merkez açıkladı! Dövizde yıllar sonra bir ilk yaşanıyor
İğne ipliğe dönen Işın Karaca açlığa bulduğu ilginç çözümü anlattı

İğne ipliğe dönen Işın Karaca açlığa bulduğu ilginç çözümü anlattı
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri soğukları başlıyor, 40 gün sürecek

Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri başlıyor, 40 gün sürecek
Katliam gibi kaza! Hayatını kaybeden 5 kişinin kimliği belli oldu

İşte katliam gibi kazada hayatını kaybeden 5 kişinin isimleri
Büyükçekmece'de trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Bariyerlere çarpıp paramparça olan araç 2 kişiye mezar oldu
Eşini sokak ortasında öldüresiye döven kocadan akılalmaz ifade: Estetik yaptırıp boşanmak istedi

Eşini sokakta öldüresiye döven koca: Estetik yaptırıp boşanmak istedi
Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
title