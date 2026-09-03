Akaryakıtta dev zam beklentisi: 3 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatı! Akaryakıta zam mı geliyor, ne zaman?

Motorin zammı son dakika gelişmeleri, 3 Eylül 2026 Perşembe günü akaryakıt fiyatlarını takip eden milyonlarca sürücünün gündeminde. LPG'ye beklenen zam gelirken, motorinin litre fiyatına da yaklaşık 8,24 TL'lik yüksek bir zam yapılması bekleniyor. Söz konusu artışın gerçekleşmesi halinde motorin fiyatlarının birçok kentte 90 TL seviyesini aşması öngörülüyor. Peki, akaryakıta zam mı geliyor, motorine zam ne zaman gelecek? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum...

AKARYAKITA ZAM MI GELECEK?

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam beklentisi gündemde. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre motorinin litre fiyatına yaklaşık 8,24 TL zam yapılması bekleniyor. Bunun yanı sıra LPG'ye yaklaşık 1,10 TL zam beklentisi bulunuyordu ve söz konusu zam gerçekleşerek pompa fiyatlarına yansıdı. Motorine ilişkin zam beklentisinin ise son kararın ardından netleşmesi bekleniyor.

AKARYAKITA NE ZAMAN ZAM GELECEK?

Motorine yapılması beklenen 8,24 TL'lik zammın 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 00.01'den itibaren geçerli olması bekleniyor. Ancak zam tutarının uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz kesinlik bulunmuyor. Sektör kaynakları, zammın ertelenmesi veya artışın bir bölümünün ÖTV üzerinden karşılanması ihtimallerinin de değerlendirildiğini belirtiyor. Nihai kararın 3 Eylül Perşembe günü saat 16.00 civarında netleşmesi bekleniyor.

SON DURUM NEDİR?

Akaryakıt fiyatlarında gözler motorine yapılması beklenen yüksek tutarlı zamma çevrildi. LPG'ye gelen yaklaşık 1,10 TL'lik zam pompa fiyatlarına yansırken, motorinde yaklaşık 8,24 TL'lik artış beklentisi bulunuyor. Gazeteci Cemil Cahit Saraçoğlu ve Olcay Aydilek'in aktardığı sektör bilgilerine göre zamla ilgili kararın 3 Eylül Perşembe günü netleşmesi bekleniyor. Motorin zammının uygulanıp uygulanmayacağı ve varsa ÖTV düzenlemesiyle ne kadarının karşılanacağı son gelişmelerin ardından belli olacak.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 74.35 TL

Motorin: 81.10 TL

LPG: 34.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 74.21 TL

Motorin: 80.96 TL

LPG: 34.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.33 TL

Motorin: 82.22 TL

LPG: 35.09 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI