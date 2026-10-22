Ajax Atalanta maçı hangi kanalda, Ajax vs Atalanta nereden CANLI izlenir?

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Ajax – Atalanta maçı 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Karşılaşma Türkiye’de tabii Spor 6 kanalından canlı olarak yayınlanacak ve yalnızca internet üzerinden izlenebilecek. İşte Ajax – Atalanta maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

AJAX ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ajax ile Atalanta arasındaki UEFA Konferans Ligi mücadelesi, Türkiye’de tabii Spor 6 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma TRT 1 ve TRT Spor yayın akışında yer almıyor.

AJAX ATALANTA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maçı canlı izlemek isteyenler, TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 6 kanalına ulaşabilecek. Tabii Spor 6’nın Digiturk, D-Smart, Tivibu veya benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmadığı için mücadele yalnızca internet üzerinden takip edilebilecek. Yayına akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlarda tabii uygulaması ya da internet sitesi aracılığıyla erişmek mümkün. Tabii Spor kanallarındaki yabancı takımların UEFA maçları Premium üyelik kapsamında yer aldığı için izleyicilerin tabii Premium üyeliğine sahip olması gerekiyor.

AJAX ATALANTA MAÇI HANGİ GÜN?

Ajax ile Atalanta, 22 Ekim 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının üçüncü haftası programında yer alıyor.

AJAX ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Maç saatinde veya yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesi öneriliyor.

AJAX ATALANTA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan ve Ajax’ın iç saha maçlarını oynadığı Johan Cruijff Arena’da oynanacak. Adını Hollanda futbolunun efsane ismi Johan Cruyff’tan alan stat, ülkenin en büyük futbol arenası olarak biliniyor.

AJAX VE ATALANTA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Ajax, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’ı temsil eden ve Eredivisie’de mücadele eden bir kulüp. Dört kez Avrupa Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Ajax, altyapısından yetiştirdiği yıldızlarla da dünya futbolunda önemli bir yere sahip. Atalanta ise İtalya’nın Bergamo kentinin takımı ve Serie A’da yer alıyor. İtalyan ekibi, 2024’te UEFA Avrupa Ligi’ni kazanarak kulüp tarihindeki ilk büyük Avrupa kupasını kaldırmıştı.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı tabii üzerinden izlenmesi öneriliyor.