Ahmet Nazif Zorlu Türkiye'nin kaçıncı zengini? Ahmet Nazif Zorlu'nun serveti ne kadar, mal varlığı nedir, hangi şirketlerin sahibi?

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Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’nun 2 Kasım 2026’da hayatını kaybetmesinin ardından iş insanının serveti ve sahibi olduğu şirketler yeniden gündeme geldi. Türkiye’nin önemli sanayi gruplarından Zorlu Holding’in kurucuları arasında yer alan Zorlu, uzun yıllar Forbes Türkiye’nin en zengin isimleri listelerinde yer aldı. Peki Ahmet Nazif Zorlu Türkiye’nin kaçıncı zenginiydi, serveti ne kadardı ve hangi şirketler Zorlu Grubu bünyesinde bulunuyor? Detaylar...

AHMET NAZİF ZORLU TÜRKİYE'NİN KAÇINCI ZENGİNİ?

Ahmet Nazif Zorlu, Forbes Türkiye’nin 2025 yılında yayımladığı En Zengin 100 Türk listesinde 950 milyon dolarlık tahmini servetiyle 35. sırada yer aldı. Zorlu, 950 milyon dolarlık servet tahminiyle İbrahim Çeçen, Mehmet Rüştü Başaran, Ömer Koç ve Turgay Ciner ile aynı sırayı paylaştı.

AHMET NAZİF ZORLU'NUN SERVETİ NE KADARDI?

Forbes Türkiye’nin 2025 yılı hesaplamasına göre Ahmet Nazif Zorlu’nun tahmini kişisel serveti 950 milyon dolar seviyesindeydi. Bu rakam, kişinin kamuya açık şirket hisseleri, özel şirketlerdeki payları ve diğer varlıklarının Forbes tarafından yapılan değerleme yöntemleriyle hesaplanan tahmini toplamını ifade ediyor.

Dolayısıyla 950 milyon dolar rakamının Ahmet Nazif Zorlu’nun resmi olarak açıklanmış tüm mal varlığının kesin değeri olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Forbes listeleri tahmini servet hesaplamalarına dayanıyor.

Forbes’un daha önceki hesaplamalarında da Zorlu milyarderler listesinde yer aldı. Forbes’un 2021 verisine göre Zorlu’nun serveti o dönemde 1,1 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

AHMET NAZİF ZORLU HANGİ ŞİRKETLERİN SAHİBİYDİ?

Ahmet Nazif Zorlu, ağabeyi Zeki Zorlu ile birlikte Zorlu Grubu’nun büyümesinde önemli rol oynadı. Ancak Zorlu Grubu bünyesindeki tüm şirketlerin doğrudan Ahmet Nazif Zorlu’nun şahsi malı olduğunu söylemek doğru değil. Holding ve grup şirketlerinde farklı ortaklık yapıları bulunuyor.

Zorlu Holding’in 2023 faaliyet raporunda Ahmet Nazif Zorlu’nun holding sermayesindeki payı yüzde 46 olarak gösterilmişti. Aynı raporda diğer aile üyelerinin de holdingde pay sahibi olduğu görülüyor.

Zorlu Grubu'nun başlıca faaliyet alanları ve şirketleri arasında şunlar bulunuyor:

VESTEL

Zorlu Grubu’nun elektronik ve beyaz eşya alanındaki en önemli şirketlerinden biri Vestel’dir. Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya grubun öne çıkan şirketleri arasında yer alıyor.

Zorlu Holding, Vestel’i 1994 yılında bünyesine kattı. Vestel; televizyon, elektronik ürünler, dijital ekranlar ve beyaz eşya başta olmak üzere farklı teknoloji alanlarında faaliyet gösteriyor.

ZORLU ENERJİ

Zorlu Grubu enerji sektöründe de faaliyet gösteriyor. Zorlu Enerji, grubun bu alandaki en önemli şirketlerinden biri.

Zorlu Enerji’nin 31 Aralık 2024 tarihli ortaklık yapısında Zorlu Holding’in yüzde 32,31, Korteks Mensucat’ın yüzde 17,55 payı bulunuyordu. Şirketin yüzde 37,40’lık bölümü ise halka açık durumdaydı.

KORTEKS VE ZORLUTEKS

Zorlu Grubu’nun temellerini oluşturan tekstil faaliyetleri kapsamında Korteks Mensucat ve Zorluteks öne çıkan şirketler arasında bulunuyor.

Grup, tekstil sektöründe TAÇ, Linens ve Valeron gibi markalarla da faaliyet gösteriyor.

ZORLU GAYRİMENKUL VE ZORLU CENTER

Zorlu Grubu gayrimenkul alanında da faaliyet gösteriyor. Zorlu Center, grubun en bilinen gayrimenkul projeleri arasında yer alıyor.

Zorlu Center'ın yanı sıra Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve Levent 199 da grubun gayrimenkul ve ticari yatırımları arasında bulunuyor.

META NİKEL

Zorlu Grubu’nun madencilik ve metalürji alanındaki faaliyetleri arasında Meta Nikel Kobalt Madencilik bulunuyor. Şirket, özellikle nikel ve kobalt alanındaki yatırımlarıyla grubun farklı sektörlere yayılan faaliyet yapısının bir parçası.

ZORLU HOLDİNG'İN KAÇ ŞİRKETİ VAR?

Zorlu Holding’in resmi kaynaklarına göre grup 60’tan fazla şirketi bünyesinde bulunduruyor. Grup; elektronik ve beyaz eşya, tekstil, enerji, gayrimenkul, maden-metalürji, finans, turizm ve havacılık gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Bu nedenle Ahmet Nazif Zorlu’nun “hangi şirketlerin sahibi olduğu” sorusuna cevap verirken, Zorlu Holding bünyesindeki tüm şirketlerin Zorlu’nun şahsi mülkiyetinde olduğu şeklinde bir ifade kullanmak doğru değil. Zorlu’nun serveti, holdingdeki payları ve diğer varlıkları üzerinden hesaplanan tahmini kişisel serveti ile grup şirketlerinin toplam değeri birbirinden farklıdır.

AHMET NAZİF ZORLU'NUN MAL VARLIĞI NE KADAR?

Ahmet Nazif Zorlu’nun kamuya açık şekilde açıklanmış, tüm taşınır ve taşınmazlarını kapsayan güncel bir resmi mal varlığı dökümü bulunmuyor. Bu nedenle “Ahmet Nazif Zorlu’nun toplam mal varlığı kesin olarak şu kadar” şeklinde bir rakam vermek doğru olmaz.

Kamuya açık en güncel önemli servet tahmini Forbes Türkiye’nin 2025 listesinde yer alan 950 milyon dolar rakamıdır. Bu tutar tahmini kişisel serveti ifade eder; Zorlu Holding’in toplam varlıkları veya grup şirketlerinin toplam piyasa değeri anlamına gelmez.

AHMET NAZİF ZORLU NASIL ZENGİN OLDU?

Ahmet Nazif Zorlu, iş hayatına Denizli'nin Babadağ ilçesinde tekstil sektöründe başladı. Zorlu Holding’in resmi biyografisine göre 1970 yılında şirket merkezinin İstanbul’a taşınmasıyla büyüme süreci hızlandı. 1976 yılında Korteks’in temelleri atıldı, 1990 yılında şirketler Zorlu Holding çatısı altında toplandı ve 1994 yılında Vestel gruba katıldı.

Tekstilden elektronik ve beyaz eşyaya, enerjiden gayrimenkule ve metalürjiye uzanan yatırımların genişlemesiyle Zorlu Grubu Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından biri haline geldi.

AHMET NAZİF ZORLU NE ZAMAN HAYATINI KAYBETTİ?

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 2 Kasım 2026'da 82 yaşında hayatını kaybetti. Zorlu Holding tarafından yapılan açıklamada, Zorlu’nun bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği duyuruldu.