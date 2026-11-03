Ahmet Nazif Zorlu neden öldü, ölüm sebebi ne? Ahmet Nazif Zorlu ne kanseri, hastalığı ne, kaç yaşında öldü?

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Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun 82 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından ölüm nedeni ve geçirdiği hastalık merak konusu oldu. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Zorlu'nun sağlık durumuna ilişkin farklı bilgiler gündeme gelirken, kamuoyunda özellikle "Ahmet Nazif Zorlu neden öldü?", "Ahmet Nazif Zorlu ne kanseri?" ve "Ahmet Nazif Zorlu'nun hastalığı neydi?" sorularının yanıtı araştırılıyor.

AHMET NAZİF ZORLU NEDEN ÖLDÜ, ÖLÜM SEBEBİ NE?

Ahmet Nazif Zorlu, 2 Kasım 2026 tarihinde bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zorlu Holding tarafından yapılan vefat açıklamasında, Zorlu'nun bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Güncel haber kaynaklarında Ahmet Nazif Zorlu'nun kanser tedavisi gördüğü bilgisi yer alıyor. DHA da Zorlu'nun kanser hastalığı nedeniyle İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gördüğünü aktardı.

AHMET NAZİF ZORLU NE KANSERİ?

Ahmet Nazif Zorlu'nun kanser tedavisi gördüğü bilgisi güncel haber kaynaklarında yer alıyor. Ancak kanserin hangi tür olduğu, hangi organda bulunduğu veya hastalığın evresine ilişkin kamuoyuna açıklanmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

AHMET NAZİF ZORLU'NUN HASTALIĞI NEYDİ?

Ahmet Nazif Zorlu'nun bir süredir kanser tedavisi gördüğü bilgisi basına yansıdı. Vefatından önce hastanede tedavi altında olduğu, bazı haberlerde ise durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındığı aktarıldı.

Ancak hastalığın teşhis tarihi, kanserin türü, tedavinin ayrıntıları veya hastalığın seyri konusunda aile ya da Zorlu Holding tarafından kamuoyuna ayrıntılı bir tıbbi açıklama yapılmadı.

Dolayısıyla Ahmet Nazif Zorlu'nun kanser tedavisi gördüğü biliniyor, ancak hastalığın türü ve vefatına yol açan spesifik tıbbi neden konusunda kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

AHMET NAZİF ZORLU KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

1944 yılında Denizli'nin Babadağ ilçesinde dünyaya gelen Ahmet Nazif Zorlu, 82 yaşında hayatını kaybetti. Zorlu'nun vefatı 2 Kasım 2026 tarihinde Zorlu Holding tarafından duyuruldu.

AHMET NAZİF ZORLU KİMDİR?

Ahmet Nazif Zorlu, 1944 yılında Denizli'nin Babadağ ilçesinde doğdu. İş hayatına ailesinin tekstil faaliyetleriyle başlayan Zorlu, ağabeyi Zeki Zorlu ile birlikte ticaret ve üretim faaliyetlerini büyüttü.

1976 yılında Korteks'i kuran Zorlu, 1990 yılında şirketlerini Zorlu Holding çatısı altında topladı. 1994 yılında Vestel'i gruba dahil ederek tekstilin yanı sıra elektronik ve beyaz eşya alanlarında da büyüme sürecini sürdürdü. Zorlu Grubu zaman içerisinde enerji, gayrimenkul, metalurji ve savunma gibi farklı sektörlerde de faaliyet göstermeye başladı.

Ahmet Nazif Zorlu, vefatına kadar Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.