Ahmet Güryüz Ketenci’nin hayatını kaybettiği haberi gündeme geldi. Türk siyasetinin ve hukuk camiasının kıdemli isimlerinden olan Ketenci’nin yaşamı, siyasi kariyeri ve ölümüne ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Ahmet Güryüz Ketenci kimdir? Ahmet Güryüz Ketenci neden öldü? Detaylar...

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ KİMDİR?

Ahmet Güryüz Ketenci, Türk siyaset ve hukuk dünyasında uzun yıllar görev yapan hukukçu ve siyasetçiydi. 1938 yılında Çayeli'nde dünyaya gelen Ketenci, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Serbest avukatlık yapan Ketenci, siyasi yaşamı boyunca farklı görevler üstlendi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüttü.

Siyasi kariyerinde SHP ve CHP'de görev alan Ketenci, 20. ve 22. dönemlerde İstanbul milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer aldı. TBMM'nin resmi milletvekili kayıtlarında Ketenci'nin mesleği avukat olarak belirtilirken, daha önce Türkiye Milli Talebe Federasyonu Başkanlığı, Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı Genel Yönetim Kurulu üyeliği ve Türk Devrim Ocakları Genel Başkanlığı görevlerinde bulunduğu bilgisi de yer alıyor.

Ketenci'nin adı son olarak, CHP'de daha önce görev yapmış 280'den fazla eski milletvekilinin partilerinden istifa ederek Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'ye katıldıklarını duyurduğu ortak bildirideki imzasıyla gündeme geldi.

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ KAÇ YAŞINDAYDI?

Ahmet Güryüz Ketenci, 1938 doğumluydu. 6 Eylül 2026 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ketenci, 88 yaşındaydı. Ölüm haberi 6 Eylül 2026'da kamuoyuna yansıdı.

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ NERELİ?

Ahmet Güryüz Ketenci, Çayeli doğumludur. 1938 yılında dünyaya gelen Ketenci'nin doğum yeri TBMM kayıtlarında Çayeli olarak belirtiliyor. Çayeli, günümüzde Rize ilinin ilçelerinden biri olsa da TBMM kaydında doğum yeri yalnızca "Çayeli" şeklinde yer alıyor.

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ NEDEN ÖLDÜ?

Ahmet Güryüz Ketenci, 6 Eylül 2026'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kamuoyuna yansıyan bilgilerde Ketenci'nin bir süredir tedavi gördüğü ve 88 yaşında yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Ancak mevcut bilgilerde Ketenci'nin hangi hastalık nedeniyle tedavi gördüğü veya kesin ölüm nedeni açıklanmıyor. Bu nedenle ölüm nedeni hakkında verilen bilgilerin dışına çıkmadan, yalnızca tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini belirtmek mümkün.

Ketenci'nin cenazesi, 8 Eylül 2026 Salı günü İstanbul Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Esenyurt Gülvadi Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ'NİN SİYASİ KARİYERİ

Ketenci, siyasi yaşamı boyunca farklı görevlerde bulundu. Türkiye Milli Talebe Federasyonu Başkanlığı, Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı Genel Yönetim Kurulu üyeliği ve Türk Devrim Ocakları Genel Başkanlığı görevlerini üstlendi. Serbest avukatlık da yapan Ketenci, SHP'den İstanbul Belediye Meclis Üyesi ve Hukuk Encümeni Başkanı olarak görev yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini de uzun yıllar sürdüren Ketenci, 20. ve 22. dönem İstanbul milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. TBMM kayıtlarında 20. dönem kaydında CHP İstanbul milletvekili, 22. dönem kaydında ise SHP İstanbul milletvekili olarak yer alıyor.

2004 yılında CHP'den ihraç edilen Ketenci, 2005 yılında SHP'ye katıldı ve SHP Genel Sekreterliği görevini üstlendi.

Ketenci, özel hayatında ise bir dönem gazeteci Şükran Soner ile evliydi. Soner'in 1 Eylül 2026'da hayatını kaybetmesinin ardından Ketenci'nin de 6 Eylül'de yaşamını yitirmesi kamuoyuna yansıdı.

Ketenci'nin ardından cenaze töreni 8 Eylül'de gerçekleştirilecek.