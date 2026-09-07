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Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım

Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım Haber Videosunu İzle
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
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Kocaeli’de saha çalışması yaptığı sırada bir vatandaşın Anahtar Parti’yi tanımadığını söylemesi üzerine esprili bir çıkış yapan Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu, "İl başkanını görevden alacağım. İsmini duymadıysanız il başkanı çalışmıyor demektir" diyerek teşkilatına göndermede bulundu.

Saha çalışmalarını sürdüren Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kocaeli temasları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretler sırasında vatandaşlarla sohbet eden Ağıralioğlu ile bir esnaf arasında geçen diyalog tebessüm ettirdi.

"İL BAŞKANI ÇALIŞMIYOR DEMEKTİR"

Sokakta karşılaştığı bir vatandaşa partisinin tanınırlığını soran Ağıralioğlu, beklemediği bir yanıt aldı. Soru-cevap şeklinde gelişen diyalog şu şekilde gerçekleşti:

  • Yavuz Ağıralioğlu: Anahtar Parti’yi duydunuz mu?
  • Vatandaş: Hayır.
  • Yavuz Ağıralioğlu: İl başkanını görevden alacağım. İsmini duymadıysanız il başkanı çalışmıyor demektir.

Vatandaşın yanıtı üzerine tebessüm ederek teşkilat çalışmalarına göndermede bulunan Ağıralioğlu, partinin tanınırlığını artırmak için saha çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBozkurt:

Kendisi bile bilmiyor nerenin genel başkanı

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