Ronaldo'nun eşini çeken fotoğrafçılardan büyük ayıp
Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez’i görüntülemek için yarışan fotoğrafçıların, kadraja girip poz vermeye çalışan başka bir kadına gösterdiği ilgisiz ve sert tavırlar kameraya yansıdı. Kısa sürede viral olan görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından "kırıcı ve utanç verici" bulunarak tepkiyle karşılandı.
- Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez'in katıldığı bir organizasyonda, kadraja girip poz vermeye çalışan başka bir kadının fotoğrafçılar tarafından ilgisiz ve sert bir tavırla karşılandığı anlar kameralara yansıdı.
- Olayın videosu kısa sürede dijital platformlarda viral oldu ve milyarlarca izlenmeye ulaştı.
- Sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafçıların kadına yönelik tavrını eleştiren çok sayıda yorum yaptı.
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez’in katıldığı bir organizasyonda kaydedilen görüntüler kısa sürede dijital platformlarda viral hale geldi. Basın mensuplarının Rodriguez'i pozladığı sırada kadraja dahil olan ve fotoğrafçılara poz vermeye çalışan başka bir kadının yaşadığı anlar kameralara yansıdı.
FOTOĞRAFÇILARIN TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ
Görüntülerde, Rodriguez’i çekmeye odaklanan fotoğrafçıların kadraja giren diğer kadına karşı ilgisiz ve sert tavır takındığı görüldü. Poz verme isteği fotoğrafçılar tarafından karşılık bulmayan kadının o anlardaki şaşkınlığı ve mahcubiyeti dikkatlerden kaçmadı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Video kısa sürede milyarlarca izlenmeye ulaşırken, kullanıcılar fotoğrafçıların tavrını eleştiren çok sayıda yorumda bulundu. Öne çıkan bazı sosyal medya yorumları şöyle sıralandı:
- "Çok ayıp ve son derece kırıcı bir davranış."
- "Kadın da orada poz veriyordu, izlerken utanç duydum."
- "İnsanlara sırf popülerliğine göre muamele yapılması kabul edilemez."
- "Her şeyi para ve şöhretin yönettiğini gösteren üzücü bir an."