Ahmet Davutoğlu milletvekili mi, değil mi?

Ahmet Davutoğlu'nun milletvekili olup olmadığı, internet üzerinden en sık aratılan siyasi konular arasında bulunuyor. Daha önce dışişleri bakanı ve başbakan olarak görev yapan Davutoğlu'nun TBMM'de milletvekili olarak yer alıp almadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte Ahmet Davutoğlu'nun siyasi kariyeri, mevcut görevi ve milletvekilliği durumuna ilişkin tüm merak edilenler.

AHMET DAVUTOĞLU KİMDİR?

Ahmet Davutoğlu, 26 Şubat 1959 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. Babası Mehmet Duran, annesi ise Memnune Davutoğlu'dur. Eğitim hayatını başarıyla sürdüren Davutoğlu, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi bölümlerinden mezun oldu. Aynı üniversitede Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında ise doktorasını tamamladı.

AKADEMİK KARİYERİ

Akademik yaşamına yurt dışında devam eden Ahmet Davutoğlu, Malezya International Islamic University'de görev aldı. Burada Siyaset Bilimi Bölümünü kurarak bölüm başkanlığı yaptı. Daha sonra doçent unvanını aldı ve Marmara Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı.

Silahlı Kuvvetler ve Harp Akademilerinde dersler veren Davutoğlu, profesör unvanıyla Beykent Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı görevini üstlenirken, Marmara Üniversitesindeki akademik çalışmalarını da sürdürdü. Dış politika, uluslararası ilişkiler ve siyaset felsefesi alanlarında yayımlanmış çok sayıda akademik esere imza attı.

SİYASİ KARİYERİ

Ahmet Davutoğlu, akademik kariyerinin ardından kamu görevine geçerek Başbakan Başmüşavirliği ve Büyükelçilik görevlerinde bulundu. Daha sonra aktif siyasete katılan Davutoğlu, 24. Dönemde Konya Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi.

60. ve 61. Hükümetlerde Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Davutoğlu, dış politika alanındaki çalışmalarıyla öne çıktı. Ardından 62. Hükümette Başbakan olarak göreve başladı ve 63. Hükümette de ikinci kez Başbakanlık görevini yürüttü.

AHMET DAVUTOĞLU MİLLETVEKİLİ Mİ?

Ahmet Davutoğlu, 24. Dönemde Konya Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. Daha sonraki süreçte farklı siyasi gelişmeler yaşanırken, Gelecek Partisi'nin kurulmasının ardından partinin genel başkanlığı görevini üstlendi.

ÖZEL HAYATI

İngilizce, Almanca ve Arapça bilen Ahmet Davutoğlu, evli ve dört çocuk babasıdır. Akademik birikimi ve devlet yönetimindeki tecrübeleriyle Türkiye siyasetinin önemli isimleri arasında yer almaktadır.