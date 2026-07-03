İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Ahmet Can Ağbaba'nın banka hesabında yüksek tutarlı ve kaynağı belirlenemeyen para hareketleri tespit edildi. Peki, Ahmet Can Ağbaba kimdir? Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba neden gözaltına alındı? Detaylar...

AHMET CAN AĞBABA KİMDİR?

Ahmet Can Ağbaba, kamuoyunda CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni olması nedeniyle gündeme geldi. Hakkında kamuoyuna yansıyan sınırlı bilgiler bulunurken, son gelişmelerle birlikte adı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında geçti.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Ahmet Can Ağbaba'nın banka hesaplarında yüksek miktarda ve kaynağı belirlenemeyen para girişleri olduğu tespit edildiği belirtildi. Bu tespit doğrultusunda gözaltı işlemi uygulandı.

Soruşturma halen devam ettiği için Ahmet Can Ağbaba hakkında yöneltilen iddialar yargı sürecinin konusu olmaya devam ediyor. Resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar ve yargı mercilerinin vereceği kararlar sürecin seyrini belirleyecek.

VELİ AĞBABA'NIN YEĞENİ AHMET CAN AĞBABA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında Ahmet Can Ağbaba'nın banka hesapları üzerinde gerçekleştirilen mali incelemelerde, yüksek tutarlı ve kaynağı belli olmayan para transferlerinin bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma dosyasındaki bu bulgular doğrultusunda Ahmet Can Ağbaba hakkında gözaltı kararı uygulandı. Yetkililer tarafından yürütülen mali incelemelerin sürdüğü ve para hareketlerinin kaynağının araştırıldığı belirtiliyor.

Dosya kapsamındaki incelemelerin tamamlanmasının ardından savcılık tarafından yeni değerlendirmelerin yapılması bekleniyor. Mevcut aşamada soruşturma gizliliği kapsamında resmi makamlar tarafından paylaşılan bilgiler dışında herhangi bir kesin hüküm bulunmuyor.

SORUŞTURMANIN ARKA PLANINDA DİKKAT ÇEKEN DİĞER GELİŞMELER

Soruşturma sürecinde daha önce İzmir'in CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması da kamuoyunun gündemine gelmişti. Bu soruşturmada Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz tutuklanmıştı.

Akyılmaz, savcılık ifadesinde kendisine yöneltilen rüşvet iddialarını kabul etmedi. Banka hesabına gönderilen paraların depremzede öğrencilere burs sağlanması amacıyla gönderildiğini öne sürdü.

500 BİN LİRALIK PARA TRANSFERİNE İLİŞKİN SAVUNMA

Seferihisar soruşturmasında daha önce tutuklanan E.A.'nın ifadesinde, Seferihisar'da inşa edilen altı villaya yapı kullanım izin belgesi verilmesi karşılığında banka hesabına 500 bin lira gönderildiği iddia edilmişti.

Özlem Akyılmaz ise bu iddiayı reddederek söz konusu paranın 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Malatya'daki vatandaşlar ile öğrencilere destek amacıyla gönderildiğini savundu.

Akyılmaz ayrıca aynı gün içerisinde bu parayı yaklaşık bir buçuk saat sonra Veli Ağbaba'nın banka hesabına aktarmasına ilişkin açıklamasında, milletvekilinin mobil bankacılık işlemlerini kendisinin yürüttüğünü ifade etti.

Savunmasına göre, depremzede öğrencilerin harcama kartlarına yükleme yapılacağı sırada kendi kredi kartı limitinin yetersiz kalması nedeniyle Veli Ağbaba'nın yüksek limitli kredi kartı kullanıldı. Bu nedenle paranın milletvekilinin hesabına aktarıldığını, kendisini daha sonra bilgilendirdiğini ileri sürdü.

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında mali incelemeler ve delil toplama çalışmaları devam ediyor. Ahmet Can Ağbaba hakkında gerçekleştirilen gözaltı işlemi de bu soruşturmanın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Soruşturma kapsamında yer alan tüm iddialar, şüpheli ifadeleri ve tanık beyanları yargı süreci içerisinde değerlendirilecek. Dosyaya ilişkin nihai hukuki değerlendirme ise savcılık işlemleri ve mahkeme kararlarının ardından netlik kazanacak.

Kamuoyuna yansıyan mevcut bilgiler, resmi makamlar tarafından açıklanan soruşturma süreciyle sınırlı olup, devam eden yargı sürecinde ortaya çıkabilecek yeni bilgi ve belgeler soruşturmanın kapsamını değiştirebilecek nitelikte olabilir.

NOT: Haber görselinde yer alan kişi CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba.