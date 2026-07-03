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Andre Onana, Trabzonspor'a geri döndü

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Andre Onana, Trabzonspor'a geri döndü
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Trabzonspor, Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig devi Trabzonspor'da geleceği merakla beklenen Andre Onana ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ONANA YENİDEN TRABZONSPOR'DA

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, geride bıraktığımız sezon kadrosunda bulundurduğu Andre Onana'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Andre Onana’nın, 2026-2027 futbol sezonu için Kulübümüze bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

GEÇEN SEZONKİ RAKAMLARI

Kamerunlu başarılı kaleci Onana, geçen sezon Trabzonspor'da tüm kulvarlarda 34 maça çıktı ve 42 gol yedi. Deneyimli eldiven, 6 karşılaşmada kalesini kapattı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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