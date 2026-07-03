Haberler

Çekya bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine İstanbul'da operasyon

Çekya bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine İstanbul'da operasyon
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Avrupa'daki vatandaşları polis ve savcı gibi tanıtarak dolandıran uluslararası bir suç organizasyonunu deşifre etti. Maslak'taki çağrı merkezinde yapay zeka destekli sistemle yürütülen dolandırıcılıkta 80 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Avrupa ülkelerindeki vatandaşları polis, savcı ve banka görevlisi gibi tanıtarak dolandırdığı belirlenen uluslararası suç organizasyonu deşifre edildi. İstanbul'daki çağrı merkezinden yürütüldüğü belirlenen organizasyona yönelik 3 adrese operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İnterpol Daire Başkanlığı koordinesinde Çek Cumhuriyeti adli makamlarından uluslararası adli yardımlaşma çerçevesinde gönderilen bilgi ve belgeler doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucunda uluslararası nitelikte faaliyet gösteren bir dolandırıcılık organizasyonu ortaya çıkarıldı.

Soruşturmada, İstanbul'da faaliyet gösteren bir çağrı merkezi üzerinden Avrupa ülkelerinde yaşayan kişilerin, kendilerini polis, savcı, banka veya merkez bankası görevlisi olarak tanıtan şüpheliler tarafından sistematik şekilde dolandırıldığı belirlendi. Suçtan elde edilen gelirlerin ise farklı yöntemlerle aklandığı tespit edildi.

Maslak'taki çağrı merkezinden yönetildi

Teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda suç organizasyonunun faaliyetlerini İstanbul'un Maslak bölgesindeki bir iş merkezinde bulunan çağrı merkezinden yürüttüğü belirlendi. İş yerinde 80 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu, bu kişilerin dolandırıcılık faaliyetleri ile suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik görev aldığı tespit edildi. İş yerinin aracı firmalar üzerinden kiralandığı, faaliyetlerin dikkat çekmemesi amacıyla herhangi bir kurumsal görünürlük oluşturulmadığı da soruşturma dosyasına yansıdı.

Yapay zeka destekli sistem kullandıkları belirlendi

Soruşturmada, şüphelilerin organize şekilde hareket ederek çok sayıda Çek Cumhuriyeti vatandaşını dolandırdığı, bu yöntemle yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri ve mağdurları ciddi maddi zarara uğrattıkları belirlendi. Çağrı merkezindeki bilgisayarlar üzerinden yapay zeka destekli yazılımlar kullanılarak Avrupa'daki vatandaşların polis, savcı, asker ve banka görevlisi kimliğiyle arandığı, elde edilen suç gelirlerinin ise banka hesapları ve kripto varlık platformları aracılığıyla transfer edilerek aklandığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında suç örgütünün kullandığı ofis ile şüphelilerin ikamet ettiği adreslere yönelik İstanbul'da eş zamanlı 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulurken, dijital deliller üzerindeki incelemelerin sürdüğü, suç organizasyonunun tüm faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve başka mağdurların tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

88 yıllık kötü seri sona erdi! İsviçre bir üst tura çıktı

Bu maçta 88 yıl sonra bir ilk yaşandı!
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Dünya Kupası'nda skandal! Mısır Milli Takımı ile ABD polisi arasında arbede çıktı

Dünya Kupası'nda büyük skandal
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara zammıyla ilgili yeni karar
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı

Sahadan teyit geldi! PKK'da dikkat çeken hareketlilik
'Evde çalınır' diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı

"Evde çalınır" korkusuyla yanına aldı! Pazarda tüm serveti buhar oldu