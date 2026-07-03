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Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi

Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi Haber Videosunu İzle
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan komedyen Deniz Göktaş, "cumhurbaşkanına hakaret" ve "dini değerleri aşağılama" suçlamalarıyla tutuklandı. Karara tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, "Sanatı ve sanatçıyı hapse atamazsınız" derken, Göktaş'ın kendisi ile görüşen Kılıçdaroğlu'na “CHP’yi salın başkanım” dediği ifade edildi.

Stand-up gösterilerindeki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş'ın adli süreci tutuklama kararıyla sonuçlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tahkikat kapsamında gözaltına alınan Göktaş, sevk edildiği adli makamlarca "cumhurbaşkanına hakaret" ve "dini değerleri aşağılama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KILIÇDAROĞLU: SİYASETÇİ HOŞGÖRÜLÜ OLMAK ZORUNDA

Göktaş'ın tutuklanmasının ardından adliye sürecini yakından takip eden Kemal Kılıçdaroğlu, yargı kararına sert tepki gösterdi. Demokrasilerde sanatçıların ifade özgürlüğünün temel bir hak olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, siyasilerin eleştirilere tahammül etmesi gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Demokrasilerde sanatçıların söz söyleme özgürlüğü vardır. Siyasetçiler de sanatçıların yaptığı eleştirileri hoşgörüyle karşılamak zorundadırlar" ifadelerini kullandı.

"KAÇMA NİYETİ YOK, MORALİ YERİNDE"

Deniz Göktaş ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini ve moralinin yerinde olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, tutuklama kararının hukuka aykırı olduğunu savundu:

"Bu zor durumu atlatacağına inanıyorum. Tutuklanmasını asla ve asla doğru bulmuyoruz. Kendisi sırtında çantasıyla Türkiye'ye geldi. Kaçma niyeti yok. Onu eleştirebilirsiniz ama sanatı ve sanatçıyı hapse atamazsınız. Bu doğru değildir. Demokrasiye ve insan haklarına zarar verir."

AVUKATLARINA "NEŞEMİZİ ÇALAMAYACAKLAR" MESAJI

Öte yandan, gazeteci Barış Pehlivan adliye koridorlarında yaşananlarla ilgili detayları paylaştı. Pehlivan'ın aktardığına göre; Deniz Göktaş kararın açıklanmasının ardından avukatlarına dönerek "Neşemizi çalamayacaklar" diye seslendi.

GÖKTAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA: CHP'Yİ SALIN BAŞKANIM

Adliyedeki en ilginç anlardan biri ise Kılıçdaroğlu ile Göktaş arasındaki kısa diyalog oldu. Barış Pehlivan'ın aktardığı bilgilere göre; tutuklanmadan hemen önce Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Deniz Göktaş, Kılıçdaroğlu’na “CHP’yi salın başkanım” dedi. Bu sözler, tutuklama kararının yanı sıra sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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