Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı

Hatay’da akli dengesinin bozuk olduğu öğrenilen şahıs, zabıta ekiplerinin araçların camlarını silmemesi konusunda yaptığı uyarı sonrası üzerine benzin dökerek kendini yaktı.

ZABITA EKİPLERİ UYARDI SONRASI FACİA

Olay, öğle saatlerinde Hatay'ın Dörtyol ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, sokaklarda araç camı silerek para toplamaya çalışan ve ilçe esnafı tarafından tanınan T.Ş., zabıta ekipleri tarafından bu eylemine son vermesi yönünde uyarıldı. Akli dengesinin yerinde olmadığı ve daha önce de muvazene sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen T.Ş., zabıtanın bu uyarısına sinirlenerek tepki gösterdi.

ELİNDEKİ BİDONLA KENDİNİ ATEŞE VERDİ

Uyarıların ardından kriz geçiren T.Ş., elindeki benzini aniden üzerine dökerek kendini ateşe verdi. Gündüz vakti çarşının ortasında bir anda alev topuna dönen T.Ş.'yi gören çevredekiler büyük bir panik yaşadı. Olayı fark eden esnaf ve vatandaşlar, iş yerlerinden kaptıkları yangın söndürme tüpleriyle hızla müdahale ederek T.Ş.'nin üzerindeki alevleri söndürmeyi başardı.

DURUMU KRİTİK, ADANA'YA SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda ciddi derecede yanıklar oluşan T.Ş., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan acil müdahalenin ardından, hayati tehlikesinin devam etmesi ve durumunun ağır olması sebebiyle ileri tedavi için Adana'daki donanımlı bir hastaneye sevk edildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Şahsın alevler içinde kaldığı ve vatandaşların müdahale ettiği o korku dolu anlar çevredeki kameralara saniye saniye yansırken, emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı