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Icardi'ye ''güle güle'' dediler! Galatasaray'ın yeni 9 numarası belli oldu

Icardi'ye ''güle güle'' dediler! Galatasaray'ın yeni 9 numarası belli oldu Haber Videosunu İzle
Icardi'ye ''güle güle'' dediler! Galatasaray'ın yeni 9 numarası belli oldu
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Galatasaray'da 4 yıllık Mauro Icardi dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı formayı giydiği sürece sayısız başarı elde eden Icardi'nin 9 numaralı forması da yeni sahibini buldu. İşte detaylar...

Galatasaray'da bir dönem resmen kapandı. Sarı-kırmızılı formayla geçirdiği 4 sezonda taraftarın sevgilisi haline gelen ve kazanılan başarılarda başrolü oynayan Mauro Icardi, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrıldı. 

GALATASARAY'IN YENİ 9 NUMARASI BELLİ

Arjantinli yıldızın vedasının ardından sarı-kırmızılı yönetim, yeni sezon planlaması kapsamında 9 numaralı formanın geleceğini de netleştirdi. Icardi'nin ayrılığı sonrasında hücum hattını yeniden şekillendiren Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti, sarı-kırmızılıların yeni 9 numarası olarak Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i belirledi. 

HÜCUMUN TEK LİDERİ OLACAK

Hem saha içi liderliği hem de skorer kimliğiyle takımın merkez figürü olması beklenen Osimhen'e 9 numaralı formanın emanet edilmesi, Galatasaray'ın yeni sezondaki hücum stratejisinin de en büyük işareti olarak değerlendirildi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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