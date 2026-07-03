Icardi'ye ''güle güle'' dediler! Galatasaray'ın yeni 9 numarası belli oldu

Galatasaray'da bir dönem resmen kapandı. Sarı-kırmızılı formayla geçirdiği 4 sezonda taraftarın sevgilisi haline gelen ve kazanılan başarılarda başrolü oynayan Mauro Icardi, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrıldı.

GALATASARAY'IN YENİ 9 NUMARASI BELLİ

Arjantinli yıldızın vedasının ardından sarı-kırmızılı yönetim, yeni sezon planlaması kapsamında 9 numaralı formanın geleceğini de netleştirdi. Icardi'nin ayrılığı sonrasında hücum hattını yeniden şekillendiren Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti, sarı-kırmızılıların yeni 9 numarası olarak Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i belirledi.

HÜCUMUN TEK LİDERİ OLACAK

Hem saha içi liderliği hem de skorer kimliğiyle takımın merkez figürü olması beklenen Osimhen'e 9 numaralı formanın emanet edilmesi, Galatasaray'ın yeni sezondaki hücum stratejisinin de en büyük işareti olarak değerlendirildi.