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NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara geçici kısıtlama

NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara geçici kısıtlama
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NATO Zirvesi kapsamında yayımlanan NOTAM doğrultusunda, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde belirli saatler arasında hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacağı duyuruldu. Devlet başkanları ve resmi heyetleri taşıyan uçakların muaf tutulacağı uygulama öncesinde yolculara kritik bir uyarı yapıldı.

Başkentte gerçekleştirilecek NATO Zirvesi nedeniyle hava trafiğinde düzenlemeye gidildi. Yayımlanan resmi NOTAM kararı uyarınca, Ankara Esenboğa Havalimanı'nı kullanacak sivil uçuşlara iki gün boyunca belirli saat aralıklarında geçici kısıtlamalar getirildi.

KISITLAMA UYGULANACAK TARİH VE SAATLER

Hava trafiğinin durdurulacağı ya da kısıtlanacağı tarih ve saat aralıkları şu şekilde açıklandı:

  • 7 Temmuz 2026 Salı: 10.00 – 18.00 saatleri arası
  • 8 Temmuz 2026 Çarşamba: 14.00 – 21.00 saatleri arası

DEVLET BAŞKANLARI VE RESMİ HEYETLERE MUAFİYET

Alınan kararda, zirveye katılacak olan yabancı devlet başkanlarını ve beraberindeki resmi heyetleri taşıyan sivil ve askeri hava araçlarının bu kısıtlama uygulamasından muaf tutulacağı belirtildi.

Muafiyet kapsamında Esenboğa Havalimanı’nı kullanacak olan özel ve resmi uçuşlar için teknik bir zorunluluk da getirildi. Buna göre, söz konusu uçuşların uçuş planının (Flight Plan) 18’inci alanına “STS/ATFMX” ibaresinin girilmesi zorunlu kılındı.

YOLCULARA ÖNEMLİ UYARI

Yetkililer, kısıtlama uygulanacak gün ve saatlerde seyahat planı bulunan vatandaşları uyardı. Yolcuların havalimanında herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve uçuş rötarları/iptalleri ile karşılaşmamaları adına, bilet aldıkları hava yolu işletmeleriyle iletişime geçerek uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri mutlaka takip etmeleri önemle rica edildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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