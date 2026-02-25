Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan ve Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Müjde Ar ile dönemin Bodrum Belediye Başkanı, şu anki Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras arasında gündeme gelen gürültü davası sonuçlandı. Peki, Ahmet Aras Müjde Ar olayı nedir? Müjde Ar, Ahmet Aras'ı neden şikayet etmişti? Ahmet Aras hapis cezası mı aldı? Detaylar...

MÜJDE AR – AHMET ARAS OLAYI NEDİR?

Bodrum Gündoğan Mahallesi'ndeki bir otelden kaynaklanan yüksek sesli etkinlikler nedeniyle başlayan anlaşmazlık, uzun süren şikayetler ve resmi başvuruların ardından mahkeme sürecine taşındı.

Müjde Ar ve mahalle sakinleri, özellikle otelin gündüz plaj etkinlikleri ile akşam canlı müzik programlarının evlerinde yaşam kalitesini düşürdüğünü belirtti. Defalarca belediyeye yapılan şikayetlere rağmen idari önlemlerin alınmaması, davanın açılmasına neden oldu.

MÜJDE AR AHMET ARAS'I NEDEN ŞİKAYET ETMİŞTİ?

Müjde Ar, Muğla Bodrum'daki evinin yakınındaki bir otelden gelen yüksek gürültü nedeniyle 2020 yılında resmi şikayette bulundu. Şikayetin temel gerekçesi, hem gündüz hem de gece düzenlenen etkinliklerin yaşam alanına ciddi şekilde zarar vermesi ve belediyenin gerekli önlemleri almamasıydı.

Dava belgelerinde, Müjde Ar ve komşularının uzun süredir yüksek gürültüye maruz kaldığı, birçok kez belediye nezdinde şikâyet ettikleri ancak sonuç alamadıkları vurgulandı. Bu durum, ünlü oyuncunun konuyu yargıya taşımasını zorunlu kıldı.

AHMET ARAS HAPİS CEZASI MI ALDI?

Bodrum'daki mahkeme süreci sonunda, dönemin Bodrum Belediye Başkanı ve günümüzde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ahmet Aras'a görevi ihmal suçundan 5 ay hapis cezası verildi. Belediye personeli E.D. ise 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak her iki sanık hakkında da sabıka kaydı bulunmaması nedeniyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Aras'ın avukatları ise kararı istinafa taşıyarak üst mahkemede yeniden inceleme yapılmasını talep edeceklerini açıkladı.