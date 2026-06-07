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Ali Koç'un oğlundan seçimle ilgili soruya beğeni alan yanıt

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Eski başkan Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, seçimle ilgili soruya "İnşallah Fenerbahçe kazanır" yanıtını verdi. Genç ismin açıklaması kongrede dikkat çeken anlar arasında yer aldı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi devam ederken, camianın tanınan isimleri de seçim atmosferini yakından takip ediyor.

KERİM RAHMİ KOÇ'A SEÇİM SORUSU

Eski başkan Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, seçim sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen "Seçim hakkında ne söylersiniz?" sorusuna kısa ancak dikkat çeken bir cevap verdi.

"İNŞALLAH FENERBAHÇE KAZANIR"

Kerim Rahmi Koç, soruya "İnşallah Fenerbahçe kazanır" yanıtını verdi. Genç ismin bu sözleri, seçimde herhangi bir adayın ismini vermek yerine kulübün menfaatlerini ön plana çıkarması nedeniyle dikkat çekti.

SEÇİM HEYECANI SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarıştığı olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi sürerken, sarı-lacivertli camia sandıktan çıkacak sonucu bekliyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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