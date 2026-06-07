Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılacak olan Curaçao Milli Takımı'nın otobüsü olay oldu

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren Curaçao Milli Takımı, bu kez futboluyla değil takım otobüsüyle gündeme geldi. Eski ve bakımsız görüntüsü dikkat çeken araç, görenleri şaşkına çevirdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez boy gösterecek olan Curaçao Milli Takımı, turnuva öncesinde ilginç bir olayla gündeme geldi.

TAKIM OTOBÜSÜ GÜNDEM OLDU

Dünya Kupası heyecanı yaşayan Curaçao kafilesinin kullandığı takım otobüsü, futbolseverlerin dikkatini çekti. Oldukça eski ve yıpranmış görüntüsüyle öne çıkan araç, sosyal medyada ve spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Birçok futbolsever, Dünya Kupası gibi dev bir organizasyonda mücadele edecek bir milli takımın bu durumda bir otobüs kullanmasına şaşırdı. Aracın eski görünümü ve bakımsız hali dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

İLK KEZ DÜNYA KUPASI'NDA

Curaçao Milli Takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma başarısı göstererek ülke futbolunda önemli bir başarıya imza attı. Ancak takımın başarısının önüne geçen görüntüler, turnuva öncesinde en çok konuşulan konulardan biri oldu.

FUTBOLCULARA DESTEK MESAJLARI

Bazı futbolseverler ise otobüsün durumundan bağımsız olarak Curaçao'nun elde ettiği tarihi başarıya dikkat çekerek futbolculara destek verdi. Küçük Karayip ülkesinin Dünya Kupası'na katılmasının başlı başına önemli bir hikâye olduğu vurgulandı.